H νέα Chevrolet Corvette CX Concept, δωρεάν με το νέο update, στο Gran Turismo 7 (vid)

Παίξτε με την Chevrolet Corvette CX Concept στο Gran Turismo 7

To update 1.62 για το Gran Turismo 7 είναι διαθέσιμο ήδη και φέρνει στο παιχνίδι νέα και συναρπαστικά μοντέλα, νέα events, καθώς και βελτιώσεις στη ροή και την εμπειρία του παιχνιδιού. Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών προσθηκών είναι οι δύο μελλοντικές εκδοχές της Corvette που παρουσίασε πρόσφατα η Chevrolet στο Monterey Car Week. Το πρώτο είναι το εντυπωσιακό ηλεκτρικό υπερ-αυτοκίνητο Corvette CX Concept του 2025, με ισχύ 2.000 ίππων, και το δεύτερο, το αγωνιστικά προετοιμασμένο Corvette CX.R Concept Vision Gran Turismo, που συνδυάζει έναν twin-turbo V8 κινητήρα με τρεις ηλεκτρικούς κινητήρες, επίσης με συνολική ισχύ 2.000 ίππων.

Επιπλέον, στο Gran Turismo 7 προστίθενται το μοντέλο '26 Afeela 1, το οποίο είναι το πρώτο παραγωγής όχημα της νέας μάρκας Afeela που δημιουργήθηκε σε συνεργασία Sony και Honda, και το μοντέλο '02 Renault Avantime 3.0 V6 24V, ένα μοναδικό coupe με ιδιαίτερο σχεδιασμό και χαρακτηριστικά. Παράλληλα, η ενημέρωση περιλαμβάνει ένα νέο Extra Menu, τρία νέα events σε παγκόσμιους αγωνιστικούς κύκλους και την τοποθεσία Tokyo Bay ως μία νέα επιλογή στα Scapes, που προσφέρει στους παίκτες την ευκαιρία να απολαύσουν όμορφες φωτογραφίες σε αυτήν την ειδικά επιλεγμένη περιοχή.

Η Afeela 1 αποτελεί μια καινοτομία στο χώρο της μετακίνησης, εστιάζοντας στην εμπειρία των επιβατών με μεγάλες οθόνες ψυχαγωγίας, εξατομικευμένο ήχο και έναν προσωπικό ψηφιακό βοηθό που μαθαίνει τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των χρηστών. Το όχημα διαθέτει προηγμένα συστήματα αυτόνομης οδήγησης και ελέγχου, με μεγάλη υπολογιστική ισχύ για αυξημένη ασφάλεια και άνεση. Η ενσωμάτωση αυτών των οχημάτων και λειτουργιών καθιστά το Gran Turismo 7 ακόμα πιο ολοκληρωμένο και προσφέρει στους παίκτες μια νέα διάσταση αγωνιστικής προσομοίωσης και ψυχαγωγίας.