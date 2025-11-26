Ο Eminem στο Hitman: World of Assassination videogame (vid)

Ο Eminem έρχεται ως Elusive Target στο νεότερο Hitman videogame

Ο Eminem πρωταγωνιστεί στη νέα αποστολή Elusive Target που έρχεται στο Hitman World of Assassination, διαθέσιμη από την 1η έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Στην αποστολή αυτή, οι παίκτες θα αναλάβουν να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν το alter ego του Eminem, Slim Shady, σε μια σουρεαλιστική τοποθεσία που αναπαριστά ένα αναμορφωτήριο στην περιοχή Hokkaido, το Popsomp Hills Asylum. Η αποστολή συνδυάζει την αφήγηση του Eminem με τον κόσμο του Hitman, προσφέροντας πολλαπλές διαδρομές και ευκαιρίες για την εκτέλεση της αποστολής με δημιουργικούς τρόπους.

Στην ιστορία της αποστολής, ο Eminem ζητά τη βοήθεια του δολοφόνου Agent 47 για να βάλει τέλος στον Slim Shady, ο οποίος επανέρχεται συνεχώς. Το περιβάλλον της αποστολής διακρίνεται για τις πολλαπλές αναφορές στα έργα και την καριέρα του Eminem, με Easter eggs όπως το περίφημο "Mom’s Spaghetti" και σκηνές εμπνευσμένες από πρόσφατα τραγούδια του, όπως το "Houdini". Αυτή η ενέργεια συνδέεται θεματικά με το πρόσφατο άλμπουμ του Eminem "The Death of Slim Shady", όπου εξερευνάται η έννοια του τέλους του alter ego του.

Η αποστολή είναι δωρεάν για τους νέους παίκτες μέσω του Starter Pack, ενώ οι υπάρχοντες παίκτες του Hitman μπορούν να την αποκτήσουν ως κανονικό Elusive Target. Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα θα είναι διαθέσιμο ένα πακέτο με θεματικά αντικείμενα Eminem vs Slim Shady προς αγορά. Η αποστολή θα υποστηρίζεται σε όλες τις πλατφόρμες όπου είναι διαθέσιμο το Hitman World of Assassination, συμπεριλαμβανομένων των Xbox Series X/S, PC, PlayStation και Nintendo Switch.