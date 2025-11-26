Παρουσιάστηκαν τα Huawei Mate 80 και το νέο foldable Huawei Mate X7 (vids)

Γνωρίστε τα Huawei Mate 80 και Huawei Mate X7

Η Huawei παρουσίασε επίσημα στην Κίνα τρία κορυφαία μοντέλα που στοχεύουν στην premium κατηγορία: τα Mate 80 Pro Max, Mate 80 RS Ultimate Design και το νέο αναδιπλούμενο Mate X7, με κοινό παρονομαστή το Kirin 9030 Pro, τις μεγάλες μπαταρίες και τις ιδιαίτερα προσεγμένες κάμερες.

Το Huawei Mate 80 Pro Max αποτελεί την κορυφαία κλασική πρόταση της σειράς Mate 80, με οθόνη 6,9 ιντσών dual-layer OLED LTPO, ρυθμό ανανέωσης 120Hz και εντυπωσιακή μέγιστη φωτεινότητα έως 8.000 nits, κάτι που το καθιστά ιδανικό για χρήση σε έντονο φως. Τροφοδοτείται από το Kirin 9030 Pro SoC, πλαισιωμένο από έως 16GB RAM και έως 1TB αποθηκευτικού χώρου, ενώ «τρέχει» HarmonyOS 6 με ανανεωμένο UI και AI λειτουργίες.

Η μπαταρία των 6.000mAh υποστηρίζει 100W ενσύρματη και 80W ασύρματη φόρτιση, ενώ στις υπόλοιπες προδιαγραφές βρίσκουμε πιστοποίηση IP68 + IP69, dual-band Wi Fi 6, Bluetooth 6.0, δορυφορική επικοινωνία, NFC, USB C 3.1 Gen 1, στερεοφωνικά ηχεία και IR blaster. Η συσκευή διαθέτει επίσης πάχος 8,25mm, βάρος 239g και κυκλοφορεί σε Aurora Blue, Polar Day Gold, Polar Region Silver και Polar Night Black. Στο κομμάτι της φωτογραφίας, το Mate 80 Pro Max ξεχωρίζει με τετραπλό σύστημα κάμερας στο πίσω μέρος, με κύριο αισθητήρα 50MP με μεταβλητό διάφραγμα και OIS, 40MP ultrawide, 50MP macro telephoto με f/2.1 και OIS, καθώς και δεύτερο 50MP periscope telephoto με OIS και 6,2x οπτικό zoom, συνδυασμό που ενισχύεται από το Red Maple imaging chipset 2ης γενιάς.

Στην πρόσοψη υπάρχει selfie κάμερα 13MP, συνοδευόμενη από 3D depth sensing τεχνολογία για πιο προηγμένες λειτουργίες αναγνώρισης προσώπου. Οι τιμές στην Κίνα ξεκινούν από τα CNY 7.999 (περίπου 1.125 δολάρια) για την έκδοση 16GB/512GB και φτάνουν στα CNY 8.999 (περίπου 1.265 δολάρια) για τη διαμόρφωση με 16GB RAM και 1TB storage.

Το Huawei Mate 80 RS Ultimate Design απευθύνεται σε όσους θέλουν μια πιο συλλεκτική και πολυτελή εκδοχή του Pro Max, διατηρώντας σχεδόν ίδιες τεχνικές προδιαγραφές αλλά διαφοροποιούμενο σε υλικά, σχεδιασμό και μνήμη. Η συσκευή ενσωματώνει το ίδιο Kirin 9030 Pro, την ίδια 6,9 ιντσών LTPO OLED οθόνη, το ίδιο τετραπλό σύστημα κάμερας, μπαταρία 6.000mAh με 100W/80W φόρτιση και τα ίδια επίπεδα αντοχής και συνδεσιμότητας.

Η ουσιαστική διαφορά είναι ότι προσφέρεται με 20GB RAM ως στάνταρ, διαθέτει τιτάνιο mid frame και 3ης γενιάς basalt tempered Kunlun glass στην οθόνη, ενώ παραμένει στα 8,25mm πάχος με αυξημένο βάρος στα 249g. Το Mate 80 RS Ultimate Design διατίθεται σε Hibiscus Purple, Jet Black και Pure White, με τιμές CNY 11.999 (περίπου 1.690 δολάρια) για την έκδοση 20GB/512GB και CNY 12.999 (περίπου 1.830 δολάρια) για τη διαμόρφωση 20GB/1TB.

Παράλληλα, η Huawei λανσάρει το νέο αναδιπλούμενο Mate X7, το οποίο φέρνει βελτιώσεις σε αντοχή, επιδόσεις και αυτονομία σε σχέση με τον προκάτοχό του Mate X6. Η συσκευή διαθέτει αναβαθμισμένη προστασία IP58 και IP59, κάτι που σημαίνει αυξημένη αντοχή σε σκόνη, πιτσιλιές και νερό υπό πίεση, ενώ διατηρεί στιβαρό αλουμινένιο πλαίσιο.

Παρά το foldable form factor, το Mate X7 έχει μειωμένο όγκο με πάχος 9,5mm σε κλειστή και 4,5mm σε ανοιχτή κατάσταση, βάρος 235g – ελαφρώς χαμηλότερο από το X6. Στο εξωτερικό συναντάμε κάλυψη οθόνης 6,49 ιντσών με λόγο πλευρών 20,4:9, ενώ στο εσωτερικό υπάρχει κύρια οθόνη 8 ιντσών με αναλογία 8:7,3, και οι δύο LTPO OLED με μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης 1–120Hz και 1.440Hz PWM dimming για πιο άνετη θέαση.

Το Mate X7 αξιοποιεί επίσης το Kirin 9030 Pro, με αρχιτεκτονική εννέα πυρήνων ARMv8 (prime core στα 2,75GHz, τέσσερις performance cores στα 2,27GHz και τέσσερις efficiency cores στα 1,72GHz), συνδυασμένο με 12 ή 16GB RAM και έως 1TB αποθηκευτικού χώρου. Στο κομμάτι της φωτογραφίας, η συσκευή φέρει τον 50MP κύριο αισθητήρα RYYB με φυσικό μεταβλητό διάφραγμα 10 stop (f/1.4–4.0) και OIS, έναν νέο 50MP telephoto με f/2.2 και 3,5x οπτικό zoom και έναν 40MP ultrawide, ενώ μπροστά υπάρχουν δύο selfie κάμερες 8MP – μία στην εξωτερική και μία στην εσωτερική οθόνη.

Η μπαταρία είναι διπλής διάταξης Si C με συνολική χωρητικότητα 5.600mAh, υποστηρίζει 66W ενσύρματη και 50W ασύρματη φόρτιση, ενώ η συσκευή «τρέχει» HarmonyOS 6 και προσφέρει δορυφορική συνδεσιμότητα. Το Mate X7 θα κυκλοφορήσει σε Black, White, Purple και Red, με τιμές που στην Κίνα ξεκινούν από τα CNY 12.999 (περίπου 1.830 δολάρια) για την έκδοση 12/256GB και φτάνουν έως τα CNY 17.999 (περίπου 2.534 δολάρια) για τη διαμόρφωση 20GB/1TB, με τις πρώτες πωλήσεις προγραμματισμένες για τις 5 Δεκεμβρίου.