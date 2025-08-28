Αυτά είναι τα δωρεάν παιχνίδια του PlayStation για τον μήνα Σεπτέμβριο (vid)

Τι παιχνίδια προσφέρει δωρεάν το PlayStation σε PS4 και PS5;

Η Sony ανακοίνωσε τη λίστα με τα τρία παιχνίδια που θα είναι διαθέσιμα για τους συνδρομητές του PlayStation Plus τον Σεπτέμβριο του 2025, από τις 2 Σεπτεμβρίου. Η τριάδα αυτή περιλαμβάνει ένα ευρύ και ποιοτικό φάσμα παιχνιδιών που καλύπτει διαφορετικά είδη και προτιμήσεις, προσφέροντας κάτι για κάθε παίκτη. Πρώτο στη λίστα είναι το γνωστό και αγαπημένο pixelated αγροτικό παιχνίδι Stardew Valley, το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε πριν από σχεδόν μια δεκαετία και παραμένει εξαιρετικά δημοφιλές.

Ο δημιουργός του, Eric Barone, αποκάλυψε ότι μέχρι το τέλος του προηγούμενου έτους είχε ξεπεράσει τις 41 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλες τις πλατφόρμες. Στο Stardew Valley, ο παίκτης κληρονομεί έναν παλιό αγρόκτημα και καλείται να αναζωογονήσει την κοινότητα και τη φύση ενός ταλαιπωρημένου χωριού μέσα από σειρά δραστηριοτήτων, όπως η καλλιέργεια, η αλιεία και η κοινωνική αλληλεπίδραση με τους κατοίκους.

Δεύτερο παιχνίδι στη σειρά είναι το Psychonauts 2, ένα παιχνίδι περιπέτειας και platforming με έντονη κινηματογραφική προσέγγιση και πολλαπλές ψυχικές δυνάμεις που προσφέρει μια πρωτότυπη εμπειρία. Το παιχνίδι αφηγείται την ιστορία του Razputin “Raz” Aquato, ενός νεαρού ψυχικού που εντάσσεται σε μια μυστική υπηρεσία ψυχικής κατασκοπείας, με αποστολές και σκοτεινές συνωμοσίες. Το Psychonauts 2 έλαβε ενθουσιώδεις κριτικές κατά την κυκλοφορία του, με την Eurogamer να τονίζει τον «εξελιγμένο χειρισμό θεμάτων ψυχικής υγείας» και τη συνδυαστική εξισορρόπηση κινδύνου, χιούμορ και περιπέτειας.

Τρίτο στη σειρά είναι το Viewfinder, ένα καινοτόμο puzzle παιχνίδι που ζητά από τους παίκτες να αλλάξουν την αντίληψη και την πραγματικότητα χρησιμοποιώντας μια άμεση κάμερα. Μέσα από την προβολή διάφορων αντικειμένων και τοπίων μέσω του φακού της κάμερας, οι χρήστες μπορούν να ξανασχηματίσουν το περιβάλλον και να λύσουν γρίφους, αποκαλύπτοντας μυστικά που κρύβει ο κόσμος του παιχνιδιού. Το Viewfinder έχει χαρακτηριστεί «μαγικό» από κριτικούς, προσφέροντας μια πρωτότυπη και καθηλωτική εμπειρία.

Τα τρία αυτά παιχνίδια είναι διαθέσιμα για συνδρομητές των επιπέδων Premium, Extra και Essential του PlayStation Plus, προσφέροντας πλούσιο και ποιοτικό περιεχόμενο για τον μήνα Σεπτέμβριο, ικανοποιώντας τόσο τους λάτρεις των indie τίτλων όσο και τους παίκτες που αναζητούν πρωτότυπες και διασκεδαστικές ψυχαγωγικές εμπειρίες.