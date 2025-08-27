Απινιδωτές τοποθετούνται σε σταθμούς του μετρό και ταξί

Τοποθετούνται απινιδωτές σε σταθμούς του μετρό και σε όσους οδηγούς ταξί το επιθυμούν.

Ένα έργο που μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο μπαίνει σε εφαρμογή από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Με χορηγία του ομίλου Μασούτη, όλοι οι σταθμοί του μετρό της Αθήνας θα εξοπλιστούν με απινιδωτές, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, ξεκινά πρόγραμμα που φέρνει απινιδωτές και στα ταξί.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr