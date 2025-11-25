Αλβανός δημοσιογράφος καταγγέλλει ότι του απαγορεύτηκε η είσοδος στην Ελλάδα: «Απειλεί την ασφάλεια»

Ο Hoxha έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις ελληνικές υπηρεσίες λόγω της προώθησης της ιδέας της «Μεγάλης Αλβανίας».

Persona non grata δηλαδή ανεπιθύμητος φέρεται πως κρίνεται ο Αλβανός δημοσιογράφος Artan Hoxha, ο οποίος, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται ο ίδιος, επιχείρησε να εισέλθει στη χώρα μας από τον μεθοριακό σταθμό της Κακαβιάς, αλλά του απαγορεύτηκε η είσοδος.

Όπως αναφέρει, κατά τον έλεγχο διαβατηρίου, οι ελληνικές αρχές τον ενημέρωσαν ότι του επιβάλλεται ισόβια απαγόρευση εισόδου, καθώς θεωρείται «απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια».

