Η Αστυνομία προειδοποιεί για το skimming και άλλες ψηφιακές απάτες πριν τη Black Friday. Συμβουλές για ασφαλείς αγορές online.

Η Αστυνομία εφιστά την προσοχή των καταναλωτών ενόψει της Black Friday, επισημαίνοντας την αύξηση των κυβερνο-απατών, με επικεφαλής την τεχνική «skimming», μία από τις πιο συχνές μεθόδους εξαπάτησης κατά τις αγορές μέσω διαδικτύου.

Αυτό συμβαίνει με τις Αρχές σε όλη την Ευρώπη. Στην Ισπανία για παράδειγμα, στο πλαίσιο της προληπτικής καμπάνιας της, η Κεντρική Μονάδα Καταπολέμησης του Κυβερνοεγκλήματος λανσάρει μια σειρά μικρο-podcast διάρκειας μόλις ενός λεπτού, διαθέσιμα σε πλατφόρμες όπως WhatsApp, X, Facebook και δημοφιλείς εφαρμογές podcast. Κάθε επεισόδιο παρουσιάζει απλά και κατανοητά τους βασικούς τύπους απάτης και τον τρόπο αναγνώρισής τους.

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος, το skimming, αφορά την κλοπή τραπεζικών δεδομένων μέσω ψεύτικων μηνυμάτων που εμφανίζονται ως επικοινωνία από εταιρείες παράδοσης δεμάτων. Το θύμα, κάνοντας κλικ σε κακόβουλο σύνδεσμο, καλείται να δώσει προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία, τα οποία καταλήγουν στα χέρια των απατεώνων.

Εκτός από το skimming, οι πολίτες πρέπει να προσέχουν και άλλες μορφές απάτης, όπως η πλαστοπροσωπία για μισθοδοσία, η ανταλλαγή νόμιμων τιμολογίων με παραποιημένα στοιχεία και άλλων «τεχνικών εξαπάτησης» όπου οι εγκληματίες χρησιμοποιούν ψυχολογικές μεθόδους για να αποσπάσουν χρήματα.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι οι ψηφιακές απάτες απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες και προσαρμόζονται ανάλογα με το προφίλ του θύματος. Συστήνουν δε στους καταναλωτές να αγοράζουν μόνο από αξιόπιστα καταστήματα και ιστότοπους, να ελέγχουν ότι η σελίδα διαθέτει πιστοποιητικό HTTPS, να αποφεύγουν άμεσες τραπεζικές μεταφορές χωρίς εγγυήσεις και να μην παρέχουν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω ύποπτων συνδέσμων.

Παράλληλα, συνιστά προσοχή σε προσφορές που φαίνονται υπερβολικά ελκυστικές ή απαιτούν άμεση ενέργεια, καθώς μπορεί να πρόκειται για παγίδες κυβερνο-απατών. Η επιφυλακτικότητα και η έγκαιρη ενημέρωση είναι τα πιο αποτελεσματικά όπλα κατά των διαδικτυακών εγκληματιών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ