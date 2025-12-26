Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, που εκδηλώθηκε στις 19:30 στον πρώτο όροφο.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:38 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Πρόκειται για διπλοκατοικία με δώμα, η οποία όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική καίγεται ολοσχερώς, ενώ γίνεται και έλεγχος αν υπάρχουν άτομα εντός του διαμερίσματος.

