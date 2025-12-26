Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Εντοπίστηκαν νεκροί τρεις ορειβάτες και μία γυναίκα

Τρεις ορειβάτες και μια γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί κάτω από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια Όρη, μετά από επιχείρηση της ΕΜΑΚ και δύο ημέρες αναζήτησης.

Τραγικό τέλος είχαν οι αναζητήσεις στα Βαρδούσια Όρη, όπου τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, κάτω από χιονοστιβάδα. Μαζί τους βρέθηκε και μια γυναίκα, πιθανότατα η σύντροφος ενός εκ των ορειβατών.

Η ΕΜΑΚ είχε στήσει μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, αξιοποιώντας drones και εκπαιδευμένα σκυλιά, ενώ οι έρευνες διήρκεσαν δύο ημέρες, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν ακραίες και δυσκόλευαν κάθε προσπάθεια.

Οι τρεις άνδρες είχαν ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων με προορισμό τα Βαρδούσια για πεζοπορία, ενώ το αυτοκίνητό τους εντοπίστηκε την ίδια μέρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σημάδια ζωής. Τα κινητά τους τηλέφωνα ήταν εκτός δικτύου, καθιστώντας αδύνατη την επικοινωνία.

Η τραγωδία στα Βαρδούσια υπογραμμίζει τους κινδύνους της ορειβασίας σε χιονισμένα βουνά, ακόμα και για έμπειρους πεζοπόρους, και αφήνει βαθιά θλίψη στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων.

