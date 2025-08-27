Ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε καθολική εκκλησία στη Μινεάπολις, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας πολλούς ακόμη. Η αστυνομία και το FBI ερευνούν το περιστατικό.

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι (τοπική ώρα) της Τετάρτης (27/8) στη Μινεάπολις, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα στην καθολική εκκλησία του Ευαγγελισμού (Annunciation Church) στην 54η Οδό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία και τοπικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ οι τραυματίες υπολογίζονται σε αρκετούς, με κάποιες αναφορές να κάνουν λόγο για συνολικά περίπου 20 θύματα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας της Μινεσότα, πράκτορες του FBI, ασθενοφόρα και παραϊατρικό προσωπικό. Ο χώρος αποκλείστηκε άμεσα, ενώ γειτονικά σχολεία και κτήρια τέθηκαν σε καθεστώς ασφαλείας μέχρι να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με πιστούς να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο μέσα στην εκκλησία, ενώ άλλοι έτρεχαν προς την έξοδο. «Ακούγονταν συνεχόμενοι πυροβολισμοί, δεν ξέραμε πού να κρυφτούμε», δήλωσε μια γυναίκα που βρισκόταν εκείνη την ώρα στον ναό.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη σαφή εικόνα για τον δράστη ούτε για τα κίνητρά του. Ωστόσο, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Η διοίκηση του καθολικού σχολείου που λειτουργεί σε συνάρτηση με την ενορία απέφυγε να προβεί σε δηλώσεις, τονίζοντας ότι «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για σχόλια».

Αν επιβεβαιωθεί ο αριθμός των θυμάτων, θα πρόκειται για μια από τις πιο αιματηρές επιθέσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια στη Μινεάπολις.

