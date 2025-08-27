Μήνυσαν το ChatGPT για την αυτοκτονία του γιου τους: Η πρώτη αγωγή

Πρόκειται για την πρώτη γνωστή αγωγή εναντίον της OpenAI για αδικαιολόγητο θάνατο

Ο Adam Raine μιλούσε με το ChatGPT για την αυτοκτονία εδώ και μήνες.

Αφού ο 16χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του τον Απρίλιο, οι γονείς του, Matt και Maria, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το chatbot ήταν υπεύθυνο και αυτή την εβδομάδα κατέθεσαν την πρώτη γνωστή αγωγή εναντίον της OpenAI για αδικαιολόγητο θάνατο.

Ο Adam αγαπούσε το μπάσκετ, τα ιαπωνικά anime, τα βιντεοπαιχνίδια και τα σκυλιά, και ήταν γνωστός στους φίλους του ως φαρσέρ. Ωστόσο, τον τελευταίο μήνα της ζωής του, ήταν απόμακρος, σύμφωνα με την οικογένειά του.

