Η Samsung κοροϊδεύει στη νέα της διαφήμιση τα iPhone επειδή δεν διπλώνουν (vid)

Δείτε τη Samsung να επιτίθεται στην Apple και τα iPhone

Η Samsung κυκλοφόρησε μια νέα σύντομη διαφήμιση στα κοινωνικά της δίκτυα, στην οποία κοροϊδεύει τα iPhone για το γεγονός ότι δεν διπλώνουν.

Το βίντεο δείχνει με χιουμοριστικό τρόπο τη μετάβαση από το "χωρίς πουκάμισο" στο "νέο πουκάμισο" με τη χρήση του Galaxy Z Fold7, με το hashtag #GalaxyAI, προωθώντας παράλληλα τις δυνατότητες του διπλού οθόνης και τη λειτουργία Sketch to Image που αποτελεί μέρος του Galaxy AI.

Η διαφήμιση υπογραμμίζει ότι το Galaxy Z Fold7 μπορεί να διπλώσει, ενώ το iPhone 16 Pro Max όχι, κάνοντας πλάκα στο γεγονός ότι η Apple δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει κάποιο αναδιπλούμενο τηλέφωνο.

Η διαφήμιση αυτή συνδυάζει έξυπνο μάρκετινγκ και ελαφρύ σαρκασμό, προβάλλοντας τις καινοτόμες δυνατότητες της σειράς Galaxy Z Fold7.