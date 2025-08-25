Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα από το «σκουλήκι του Νέου Κόσμου» σε άνθρωπο: Τί ακριβώς είναι και τί προκαλεί στον οργανισμό

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο του «σκουληκιού του Νέου Κόσμου», το οποίο συνδέεται με το ξέσπασμα επιδημίας στην Κεντρική Αμερική.

Το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο του «σκουληκιού του Νέου Κόσμου» επιβεβαίωσε το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Reuters σχετίζεται με ταξίδια και προέρχεται από χώρα που έχει πληγεί από επιδημία.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Υγείας σε email που έστειλε στο Reuters, ανέφερε ότι η υπόθεση που ερευνήθηκε από το Υπουργείο Υγείας του Μέριλαντ και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ, αφορούσε έναν ασθενή που είχε επιστρέψει από ταξίδι στο Ελ Σαλβαδόρ.

«Ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία στις Ηνωμένες Πολιτείες από αυτήν την εισαγωγή είναι πολύ χαμηλός» δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει επιβεβαιώσει κανένα κρούσμα σε ζώα φέτος.

Συναγερμός για το «σκουλήκι του Νέου Κόσμου»

Οι αντικρουόμενες πληροφορίες πιθανότατα θα προκαλέσουν περαιτέρω ανησυχία στους ανθρώπους της βιομηχανίας βοείου κρέατος, οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για πιθανές επιμολύνσεις στις ΗΠΑ, καθώς το σκουλήκι έχει κινηθεί προς βορρά από την Κεντρική Αμερική και το νότιο Μεξικό.

Το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ έχει εκτιμήσει ότι μια επιδημία προερχόμενη από το σκουλήκι θα μπορούσε να κοστίσει στην οικονομία του Τέξας, την πολιτεία με τη μεγαλύτερη παραγωγή βοοειδών στις ΗΠΑ, περίπου 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε θανάτους ζώων, κόστος εργασίας και φαρμακευτικές δαπάνες.

Τί είναι το σκουλήκι του Νέου Κόσμου και τί προκαλεί

Πρόκειται για παρασιτικές μύγες των οποίων τα θηλυκά γεννούν αυγά σε πληγές ζώων. Όταν τα αυγά εκκολαφθούν, εκατοντάδες προνύμφες «σκάβουν» τον ιστό του ζώου, σκοτώνοντας τελικά τον ξενιστή εάν δεν αντιμετωπιστεί η προσβολή.

Το σκουλήκι μπορεί να είναι καταστροφικό για τα βοοειδή και την άγρια πανίδα. Σπάνια προσβάλλει ανθρώπους, αν και μια προσβολή, είτε σε ζώο είτε σε άνθρωπο, μπορεί να είναι θανατηφόρα.

Η θεραπεία είναι επίπονη και περιλαμβάνει την αφαίρεση εκατοντάδων προνυμφών και την ενδελεχή απολύμανση των πληγών. Ωστόσο, οι προσβολές είναι συνήθως ιάσιμες εάν αντιμετωπιστούν εγκαίρως.

Από το 2023, το εν λόγω σκουλήκι ταξιδεύει προς βορρά μέσω του Μεξικού, προερχόμενο από την Κεντρική Αμερική. Είναι ενδημικά παράσιτα στην Κούβα, την Αϊτή, τη Δομινικανή Δημοκρατία και σε χώρες της Νότιας Αμερικής, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.

