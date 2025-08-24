Stalker έχτισε και φυλάκισε Αμερικανίδα σε ηχομονωμένο μπουντρούμι για 13 ώρες (vid)

Η Σαμάνθα Στάιτς έζησε 13 χρόνια υπό τον τρόμο του stalker της, ώσπου κατέληξε αιχμάλωτη σε ηχομονωμένο υπόγειο καταφύγιο.

Το 2011, η Σαμάνθα Στάιτς, τότε φοιτήτρια στο Grand Valley State University του Μίσιγκαν, γνώρισε τον Κρίστοφερ Τόμας σε μια χριστιανική φοιτητική ομάδα. Η γνωριμία γρήγορα μετατράπηκε σε εφιάλτη, αφού ο νεαρός άρχισε να την βομβαρδίζει με αιτήματα για ραντεβού, τα οποία εκείνη απέρριπτε.

Με τον καιρό η συμπεριφορά του έγινε όλο και πιο ανησυχητική. Τοποθέτησε συσκευή εντοπισμού στο αυτοκίνητό της, εμφανιζόταν όπου κι αν πήγαινε και άφηνε λουλούδια στη δουλειά της.

Κατάφερε να τον περιορίσει για 6 χρόνια, αλλά επανήλθε

Το 2014, μετά την αποφοίτησή της, η Στάιτς κατάφερε να εξασφαλίσει εξαετή εντολή περιορισμού (PPO). Όμως, μόλις αυτή έληξε το 2020, ο Τόμας επέστρεψε. Εμφανιζόταν σε μπαρ, σούπερ μάρκετ, ακόμη και στον ίδιο αθλητικό σύλλογο με εκείνη.

Αυτό οδήγησε τη νεαρή γυναίκα να αιτηθεί δεύτερη προστασία, χωρίς να γνωρίζει ότι στο μεταξύ ο διώκτης της κατασκεύαζε μυστικά ένα ηχομονωμένο μπουντρούμι, εμπνευσμένος, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, από τη σειρά You του Netflix.

Η απαγωγή και οι 13 ώρες τρόμου

Το 2022, ο Τόμας εισέβαλε στο σπίτι της και την απήγαγε. Την κράτησε για 13 ώρες στο υπόγειο καταφύγιο που είχε κατασκευάσει: «Ήταν σαν ταινία τρόμου», θυμάται η ίδια, ενώ συνέχισε: «Σκεφτόμουν πως θα με βιάσει και θα με σκοτώσει εδώ μέσα! Δεν μπορώ να ξεφύγω».

Χρησιμοποιώντας την εμπειρία της ως κοινωνική λειτουργός, κατάφερε να τον προσεγγίσει ψυχολογικά, αποσπώντας την υπόσχεσή του να την αφήσει ελεύθερη με αντάλλαγμα τη σιωπή της.

Η σύλληψη και η τελική καταδίκη

Η Στάιτς πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο, συνεργάστηκε με τις αρχές και εντόπισαν το ηχομονωμένο μπουντρούμι. Τον Δεκέμβριο του 2023 ο Τόμας καταδικάστηκε σε 40-60 χρόνια φυλάκισης, αφού δήλωσε ένοχος για απαγωγή, βασανιστήρια και διαρκή παρενόχληση.

Σήμερα, η 30χρονη αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά μέσα από το ντοκιμαντέρ Stalking Samantha: 13 Years of Terror, που μπορείτε να παρακολουθήσετε απ' την πλατφόρμα του Dinsey+ και του Hulu.

«Η δικαιοσύνη δεν είναι μόνο τα χρόνια φυλακής. Δεν μπορώ να επιστρέψω στην εποχή πριν την απαγωγή. Αλλά τώρα, με εκείνον μακριά από τους δρόμους, νιώθω επιτέλους ελεύθερη», δήλωσε.

