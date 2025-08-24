Έρευνα: Οι γονείς χρειάζονται 2,5 μέρες για να... αναρρώσουν από τις οικογενειακές διακοπές

Νέα μελέτη σε 2.000 γονείς αποκαλύπτει ότι οι οικογενειακές διακοπές αφήνουν τους περισσότερους γονείς εξαντλημένους. Το 71% δηλώνει ότι χρειάζεται νέο διάλειμμα για να... αναρρώσει.

Για πολλούς, οι οικογενειακές διακοπές είναι η επιτομή της καλοκαιρινής ανεμελιάς. Μια περίοδος γεμάτη γέλια, παραλίες, παγωτά και κοινές στιγμές. Όμως, για χιλιάδες γονείς, πίσω από τις λαμπερές φωτογραφίες στο Instagram, κρύβεται μια λιγότερο φωτεινή πραγματικότητα: οι διακοπές με παιδιά μικρής ηλικίας μπορεί να είναι πιο κουραστικές και από την καθημερινότητα που υποτίθεται ότι αφήνουν πίσω.

Αυτό καταδεικνύει και πρόσφατη έρευνα της Talker Research για λογαριασμό της Yoto, που καταγράφει με ακρίβεια ένα γνώριμο συναίσθημα για κάθε γονιό: την ανάγκη για «διακοπές μετά τις διακοπές». Η έρευνα, που βασίστηκε σε δείγμα 2.000 γονέων παιδιών κάτω των 12 ετών, αποκαλύπτει ότι ο μέσος χρόνος που χρειάζονται οι γονείς για να αναρρώσουν -σωματικά και ψυχικά- από ένα οικογενειακό ταξίδι, φτάνει τις 2,5 ημέρες.

Το τίμημα της εμπειρίας

Παρότι κανείς δεν αμφισβητεί τη σημασία των κοινών εμπειριών και των παιδικών αναμνήσεων, τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν μια πιο σύνθετη εικόνα. Πάνω από επτά στους δέκα γονείς (71%) παραδέχονται ότι νιώθουν την ανάγκη για ένα επιπλέον διάλειμμα αμέσως μετά τις διακοπές, ενώ ένας στους τρεις δηλώνει ότι η «ειρήνη» και η ηρεμία στο αυτοκίνητο ή στο δωμάτιο του ξενοδοχείου καταρρέει μέσα στην πρώτη ώρα του ταξιδιού.

Και όταν οι λέξεις «υπομονή» και «οργάνωση» αρχίζουν να εξαντλούνται, έρχονται οι μικρές στρατηγικές επιβίωσης: τα σνακ, οι οθόνες, τα αυτοσχέδια παιχνίδια. Περίπου το 26% των γονιών παραδέχονται ότι επιτρέπουν απεριόριστο χρόνο μπροστά σε οθόνες για να διατηρηθεί η ψυχραιμία, ενώ το 30% χρησιμοποιεί ως δέλεαρ τα γλυκίσματα.

Ίσως το πιο ανθρώπινο εύρημα της έρευνας είναι αυτό: σχεδόν το 10% των συμμετεχόντων αποκάλυψαν ότι έχουν καταφύγει σε κάποια «κρυφή έξοδο», είτε για να κλάψουν μόνοι τους είτε απλώς για να πάρουν μια ανάσα. Η συναισθηματική φόρτιση είναι υπαρκτή και, σε πολλές περιπτώσεις, δεν συζητείται.

Περισσότερο βάρος στις μητέρες

Αν και η έρευνα δεν κάνει διαχωρισμό ανά φύλο, πολλές μητέρες αναφέρουν εμπειρικά πως επωμίζονται μεγαλύτερο μέρος του «ψυχικού φορτίου» των διακοπών: ο προγραμματισμός, η φροντίδα, η ετοιμότητα για το απρόοπτο. Το άγχος δεν σταματά με την άφιξη στον προορισμό, αλλά αντιθέτως συχνά εντείνεται.

Η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό

Μέσα από τα ποσοστά και τις προσωπικές μαρτυρίες αναδεικνύεται ένα απλό αλλά ουσιώδες ερώτημα: πώς ορίζουμε τις καλές διακοπές; Μήπως η προσδοκία ότι όλα πρέπει να κυλούν ομαλά προσθέτει περιττή πίεση;

Η ειλικρινής αποτύπωση αυτής της καθημερινότητας μπορεί να λειτουργήσει ως υπενθύμιση: ότι οι γονείς δεν χρειάζεται να είναι υπερήρωες και ότι το να παραδεχθεί κανείς την εξάντληση, είναι όχι μόνο θεμιτό αλλά και αναγκαίο. Εξάλλου, στο τέλος της ημέρας, οι πιο αυθεντικές αναμνήσεις δεν είναι απαραίτητα οι τέλειες, αλλά οι κοινές.

