Βόλος: Με σκυμμένο το κεφάλι και αλεξίσφαιρο γιλέκο ο γυναικοκτόνος

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 40χρονος που σκότωσε τη σύζυγό του στον Βόλο.

Με σκυμμένο το κεφάλι και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα Βόλου ο 40χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του.

Η μεταγωγή του πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με ισχυρή αστυνομική δύναμη να τον συνοδεύει, καθώς η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή.

