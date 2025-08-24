Άνδρας πέθανε από αμοιβάδα που «έτρωγε» τον εγκέφαλό του

Τραγικός θάνατος στις ΗΠΑ: Άνδρας μολύνθηκε από τη θανατηφόρα αμοιβάδα Naegleria fowleri, ενώ έκανε θαλάσσια σπορ σε λίμνη. Πώς μεταδίδεται.

Ένας άνδρας στις Ηνωμένες Πολιτείες έχασε τη ζωή του ύστερα από μόλυνση με μια σπάνια και εξαιρετικά θανατηφόρα αμοιβάδα, η οποία προσβάλλει απευθείας τον εγκέφαλο μέσω της ρινικής οδού. Ο άνδρας είχε πρόσφατα επισκεφθεί τη δημοφιλή τουριστική περιοχή της Λίμνης των Όζαρκς στο Μιζούρι, όπου συμμετείχε σε δραστηριότητες θαλάσσιου σκι.

Η Υπηρεσία Υγείας και Υπηρεσιών για την Τρίτη Ηλικία του Μιζούρι επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας είχε διαγνωστεί με πρωτογενή αμοιβική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (PAM), μια σπάνια αλλά σχεδόν πάντα θανατηφόρα λοίμωξη του εγκεφάλου που προκαλείται από την αμοιβάδα Naegleria fowleri.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο ασθενής κατέληξε σε μονάδα εντατικής θεραπείας. «Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», ανέφερε η υπηρεσία σε σχετική ανακοίνωση.

Τι είναι η Naegleria fowleri;

Πρόκειται για μια μονοκύτταρη αμοιβάδα που εντοπίζεται σε ζεστά γλυκά νερά, όπως λίμνες, ποτάμια και θερμές πηγές. Όπως εξηγεί το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), η αμοιβάδα εισέρχεται στον οργανισμό από τη ρινική οδό (μύτη), συνήθως κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων όπως το κολύμπι ή οι καταδύσεις, και προχωρά στον εγκέφαλο, όπου καταστρέφει τον εγκεφαλικό ιστό.

Η μόλυνση δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο και δεν μπορεί να προκληθεί από την κατάποση μολυσμένου νερού. Τα πρώιμα συμπτώματα περιλαμβάνουν πονοκέφαλο, πυρετό, ναυτία, δυσκαμψία αυχένα, σύγχυση και παραλήρημα, ενώ η νόσος εξελίσσεται ραγδαία, οδηγώντας συχνά σε κώμα και θάνατο μέσα σε λίγες ημέρες.

Σχεδόν πάντα θανατηφόρα

Αν και η Naegleria fowleri είναι ευρέως διαδεδομένη στις ΗΠΑ, κυρίως σε θερμά κλίματα, οι μολύνσεις είναι εξαιρετικά σπάνιες. Από το 1962 μέχρι και το 2024 έχουν καταγραφεί 167 περιπτώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, η θνησιμότητα είναι συντριπτική: μόλις τέσσερις ασθενείς έχουν επιβιώσει.

Το ποσοστό επιβίωσης είναι μικρότερο από 3%, καθώς η μόλυνση προκαλεί ταχύτατο πρήξιμο και καταστροφή του εγκεφαλικού ιστού, αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια για αποτελεσματική ιατρική παρέμβαση.

Μέτρα πρόληψης

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν προληπτικά μέτρα, ιδίως σε περιοχές με θερμό κλίμα και γλυκά νερά:

Αποφύγετε τη βύθιση του κεφαλιού σε γλυκό νερό.

Χρησιμοποιείτε κλιπ μύτης ή κρατήστε τη μύτη σας κλειστή κατά τη διάρκεια καταδύσεων στο νερό.

Αποφύγετε την ανατάραξη ιζημάτων στον πυθμένα λιμνών και ποταμών, καθώς η αμοιβάδα είναι πιο πιθανό να βρίσκεται εκεί.

Η τραγωδία αυτή υπενθυμίζει με τον πλέον σκληρό τρόπο ότι, ακόμη και σπάνιοι μικροοργανισμοί, μπορεί να έχουν θανατηφόρες συνέπειες, ειδικά όταν παραγνωρίζονται οι βασικοί κανόνες πρόληψης σε φυσικά περιβάλλοντα.

