Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε αρχίζουν και μέχρι πότε θα ισχύουν

Ποια ημερομηνία αναμένεται να ξεκινήσουν οι χειμερινές εκπτώσεις του Ιανουαρίου του 2026 και μέχρι πότε θα ισχύουν οι μειωμένες τιμές.

Μια ανάσα πριν την πρεμιέρα των χειμερινών εκπτώσεων του 2026, αφού οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν φθηνότερες αγορές αλλά και να επωφεληθούν από σημαντικές προσφορές έως τις 27 Φεβρουαρίου.

Η περίοδος αυτή αποτελεί κάθε χρόνο ευκαιρία για την αγορά ειδών ένδυσης, υπόδησης και εποχικών προϊόντων σε τιμές «ευκαιρίας», αποτελώντας μια σημαντική ελάφρυνση στον προϋπολογισμό των καταναλωτών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr