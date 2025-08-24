Blue Star Μύκονος: Απαγόρευση απόπλου λόγω βλάβης, ταλαιπωρία για 665 επιβάτες

Τεχνική βλάβη καθηλώνει το Blue Star Μύκονος στον Πειραιά. Ταλαιπωρία για 665 επιβάτες και καθυστέρηση στο δρομολόγιο προς Σύρο, Μύκονο και Σάμο.

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής στο λιμάνι του Πειραιά, όταν το επιβατηγό–οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Μύκονος δεν έλαβε τελικά άδεια απόπλου, λόγω τεχνικής βλάβης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, το πρόβλημα εντοπίστηκε στο σύστημα ελέγχου καυσαερίων του πλοίου, γεγονός που οδήγησε στην άμεση απαγόρευση απόπλου και στην αναμονή επί τόπου για την αποκατάσταση της βλάβης.

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει δρομολόγιο με προορισμούς Σύρο, Μύκονο, Εύδηλο και Καρλόβασι, μεταφέροντας συνολικά 665 επιβάτες, 122 οχήματα, 122 δίκυκλα, 6 φορτηγά και ένα λεωφορείο.

Μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχει δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα αναχώρησης, ενώ οι επιβάτες παραμένουν εντός του πλοίου. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία βρίσκεται σε συνεννόηση με τις αρμόδιες αρχές για την επίσπευση των απαραίτητων τεχνικών ελέγχων, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής συνέχιση του ταξιδιού.

Η αιφνίδια αυτή εμπλοκή έρχεται σε μία περίοδο αυξημένης επιβατικής κίνησης, με τις επιστροφές των αδειούχων του Αυγούστου να βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους.

