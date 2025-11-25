Έρχεται η επικίνδυνη κακοκαιρία Adel σε 2 φάσεις: Το πιο κρίσιμο 48ωρο - Χάρτες Μαρουσάκη
Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης χαρτογράφησε την πορεία για την κακοκαιρία Adel.
Στον κλοιό της κακοκαιρίας Adel πρόκειται να βρεθεί η Ελλάδα από την Τετάρτη (26/11), με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, σε δύο κύριες φάσεις.
Για το φαινόμενο ενημέρωσε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, δίνοντας τους χάρτες που καταγράφουν την πορεία του βαρομετρικού χαμηλού, και την έντασή του ανά περιοχές. Έγραψε συγκεκριμένα: Επικίνδυνη κακοκαιρία σε δύο φάσεις.
Δύο ισχυρά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να απασχολήσουν τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες ικανά να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα».
