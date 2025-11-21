Μια ανάσα κάτω από το νερό: Η Ελλάδα υποδέχτηκε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υποβρυχίου Ράγκμπι 2025

Η Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας (ΕΟΥΔΑ) και ο σύλλογος Υποβρυχίου Ράγκμπυ ΦΥΣΑΛΙΣ, με την υποστήριξη του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), διοργάνωσαν με απόλυτη επιτυχία το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υποβρύχιου Ράγκμπυ 2025

Από τις 10 έως τις 15 Νοεμβρίου, στο Κλειστό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, 17 εθνικές ομάδες και περισσότεροι από 250 αθλητές και αθλήτριες συμμετείχαν στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση του αθλήματος, που φιλοξενείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το υποβρύχιο ράγκμπυ είναι ένα από τα πιο απαιτητικά και συναρπαστικά αθλήματα και διεξάγεται εξ ολοκλήρου κάτω από το νερό. Οι αγώνες διαρκούν 30 λεπτά και συνδυάζουν δύναμη, ταχύτητα και στρατηγική, απαιτώντας άριστη φυσική κατάσταση και απόλυτο συγχρονισμό των παικτών. Η παρουσία κορυφαίων εθνικών ομάδων από χώρες όπως Γερμανία, Νορβηγία, Δανία, Σουηδία, Ισπανία και Φινλανδία προσέφερε ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Η φιλοξενία της διοργάνωσης στο ΟΑΚΑ, έναν χώρο-σύμβολο του ελληνικού αθλητισμού, υπογραμμίζει τη στήριξη του Κέντρου στην ανάπτυξη νέων και πρωτοποριακών αθλημάτων στην Ελλάδα. Με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και την τεχνική υποδομή του, το ΟΑΚΑ δημιούργησε τις ιδανικές συνθήκες για τη διεξαγωγή ενός πρωταθλήματος ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Η διοργάνωση είχε την υποστήριξη της ελληνικής εταιρίας Polo (www.polo.gr).

Οι αγώνες μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω διαδικτύου στο site της παγκόσμιας ομοσπονδίας (cmas.tv), με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρίας IRIS live streaming (www.irislivestreaming.com).

Περισσότερες πληροφορίες για την διοργάνωση καθώς και τα αποτελέσματα των αγώνων μπορείτε να βρείτε στο site www.uwrec2025.com

Εάν θέλετε να γνωρίσετε από κοντά το συναρπαστικό αυτό άθλημα, ο σύλλογος Φυσαλίς προσφέρει δωρεάν τις 3 πρώτες προπονήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες www.fysalis.com