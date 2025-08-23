Η πρώτη έγχρωμη φωτογραφία στην ιστορία: Η κορδέλα ταρτάν που άλλαξε την εικόνα για πάντα

Το 1861, ο Σκωτσέζος φυσικός James Clerk Maxwell παρουσίασε την πρώτη έγχρωμη φωτογραφία που δεν ξεθώριαζε άμεσα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στην απεικόνιση.

Ο Σκωτσέζος φυσικός James Clerk Maxwell, εφαρμόζοντας τη θεωρία του για το πώς το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται το χρώμα, φωτογράφισε μια κορδέλα ταρτάν τρεις φορές μέσα από κόκκινα, μπλε και κίτρινα φίλτρα. Στη συνέχεια συνδύασε τα καρέ σε μία εικόνα, δημιουργώντας την πρώτη σταθερή έγχρωμη φωτογραφία.

Στη διαδικασία τον βοήθησε ο φωτογράφος Thomas Sutton. Το πείραμα αυτό έθεσε τις βάσεις για την τριχρωματική μέθοδο που αργότερα θα γινόταν θεμέλιο της έγχρωμης φωτογραφίας.

Οι αργές εξελίξεις του 19ου αιώνα και το... πέρασμα στον 20ο

Παρά το εντυπωσιακό επίτευγμα, η πρόοδος στην αναπαραγωγή χρώματος ήταν περιορισμένη για δεκαετίες. Το 1877, ο Louis Ducos du Hauron παρουσίασε μια μέθοδο που πρόσθεσε μεγαλύτερη λεπτότητα στο φως και τις σκιές, χωρίς όμως να φτάσει τη ζωντάνια των χειροχρωματισμένων φωτογραφιών της εποχής.

Μόνο στις αρχές του 20ού αιώνα το χρώμα άρχισε να εδραιώνεται πραγματικά. Με την τεχνική του Gabriel Lippman και την εμπορική διάδοση της μεθόδου Sanger Shepherd, οι εικόνες έγιναν πιο ζωντανές και αληθοφανείς.

Η πρωτοπόρος Αγγλίδα φωτογράφος Sarah Angelina Acland το 1900 τράβηξε εντυπωσιακές έγχρωμες φωτογραφίες, βασισμένες στην ίδια τρικρωματική αρχή: τρεις λήψεις σε κόκκινο, πράσινο και μπλε, που ενώνονταν σε μία εικόνα.

