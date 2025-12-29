Σκοτώθηκε η γυναίκα του από μεθυσμένο οδηγό την ημέρα του γάμου τους: Η υπόθεση που συγκλόνισε τις ΗΠΑ

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο της νύφης την ημέρα του γάμου, ο σύζυγος προχωρά σε τελική συμφωνία.

Σχεδόν δυόμισι χρόνια μετά τη νύχτα που άλλαξε τη ζωή του για πάντα, ο Aric Hutchinson προσπαθεί να κλείσει ένα ακόμη επώδυνο κεφάλαιο. Ο άνδρας που έχασε τη σύζυγό του, Samantha Miller, την ίδια ημέρα του γάμου τους, αποδέχθηκε τελική οικονομική αποζημίωση στο πλαίσιο της αγωγής για τον άδικο θάνατό της.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2023 στο Folly Beach της Νότιας Καρολίνας. Το νεόνυμφο ζευγάρι αποχωρούσε από τη γαμήλια δεξίωση με ένα όχημα τύπου golf cart, όταν ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε η Jamie Lee Komoroski, υπό την επήρεια αλκοόλ, έπεσε πάνω τους με ταχύτητα περίπου 105 χιλιομέτρων την ώρα.

Η Samantha Miller σκοτώθηκε ακαριαία. Ο Hutchinson τραυματίστηκε σοβαρά, υπέστη εγκεφαλική κάκωση και χρειάστηκε μακρά αποκατάσταση για να επιβιώσει.

Ποινές φυλάκισης και αγωγές εκατομμυρίων

Η Jamie Lee Komoroski παραδέχθηκε την ενοχή της για βαριά αδικήματα, μεταξύ των οποίων οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ που προκάλεσε θάνατο και βαριά σωματική βλάβη, καθώς και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινές συνολικής διάρκειας 25 ετών για τον θάνατο της Samantha, 15 ετών για τους τραυματισμούς του Hutchinson και 10 ετών για την ανθρωποκτονία, οι οποίες εκτίονται ταυτόχρονα.

Παράλληλα με την ποινική διαδικασία, ο Hutchinson είχε καταθέσει αγωγή τόσο κατά της Komoroski όσο και κατά αρκετών μπαρ της περιοχής, τα οποία φέρονται να της είχαν σερβίρει αλκοόλ την ημέρα του δυστυχήματος. Τον Ιούνιο του 2024, η υπόθεση είχε οδηγηθεί σε μερικό διακανονισμό, με συνολική αποζημίωση 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων προς τον ίδιο, τους νόμιμους κληρονόμους της Samantha Miller

και άλλα θύματα του τροχαίου.

Μετά την αφαίρεση δικαστικών εξόδων και αμοιβών δικηγόρων, το ποσό που διανεμήθηκε ξεπέρασε τις 863.000 δολάρια, με τα χρήματα να προέρχονται από μπαρ της περιοχής, ασφαλιστικές εταιρείες και μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων.

Τα λόγια που «γονάτισαν» την αίθουσα

Ο Hutchinson αποδέχθηκε πλέον και την τελική αποζημίωση της υπόθεσης, ύψους 104.000 δολαρίων, μετά την καταβολή 160.000 δολαρίων από την ασφαλιστική εταιρεία του οχήματος της Komoroski. Το υπόλοιπο ποσό θα καλύψει επιπλέον δικαστικά έξοδα.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, τον Δεκέμβριο του 2024, ο Hutchinson είχε συγκλονίσει το δικαστήριο μιλώντας για τις τελευταίες στιγμές με τη σύζυγό του. Όπως είπε, εκείνη του ψιθύρισε ότι δεν ήθελε να τελειώσει η νύχτα. «Τη φίλησα στο κεφάλι και το επόμενο πράγμα που θυμάμαι ήταν ότι ξύπνησα στο νοσοκομείο», ανέφερε.

Λίγο αργότερα, κατάλαβε ότι η Samantha είχε πεθάνει, όταν είδε τη μητέρα του να κρατά το νυφικό που εκείνη φορούσε τη νύχτα του γάμου. «Ρώτησα πού είναι η Sam και ήξερα αμέσως ότι δεν ήταν πια εκεί», είπε.

Η Komoroski εξέφρασε μεταμέλεια στο δικαστήριο, δηλώνοντας ότι η απόφασή της να οδηγήσει μεθυσμένη ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της. Για τον Hutchinson, ωστόσο, καμία ποινή και καμία αποζημίωση δεν μπορεί να αναπληρώσει όσα χάθηκαν εκείνο το βράδυ.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ