Επιβάτιδα αεροπλάνου απέφυγε πρόστιμο 200 ευρώ και έγινε viral: «Ποτέ μην τα παρατάς» (vid)

Viral έγινε μία αποφασισμένη επιβάτιδα που κατάφερε να γλιτώσει πρόστιμο 200 ευρώ για υπέρβαρη χειραποσκευή, σπρώχνοντας με όλη της τη δύναμη τη βαλίτσα στο μετρητή αποσκευών.

Στιγμιότυπο που δείχνει μια αποφασισμένη επιβάτιδα να αποφεύγει πρόστιμο 200 ευρώ για υπερμεγέθη αποσκευή στην πτήση της προς Λονδίνο, «σφυροκοπώντας» κυριολεκτικά τη βαλίτσα της στον μετρητή μεγέθους αποσκευών, έχει γίνει viral στο TikTok.

Η γυναίκα, ονόματι Αρίνα, ταξίδευε από το Παρίσι με την ισπανική low-cost αεροπορική Vueling και ήρθε αντιμέτωπη με υπέρογκο χρέωση, πριν τελικά καταφέρει να χωρέσει τη βαλίτσα στον μετρητή.

Το βίντεο που έγινε viral: «Ποτέ μην τα παρατάς»

Στην αρχή δυσκολεύεται να βάλει την κίτρινη βαλίτσα της στη θήκη που γράφει χαρακτηριστικά «ταιριάζει η χειραποσκευή σας εδώ;», αλλά τελικά καταφέρνει να τη σπρώξει μέσα. Στη συνέχεια προσπαθεί δύο φορές να τη βγάλει, φανερά εκνευρισμένη, και επιστρέφει στο γκισέ ελέγχου.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο TikTok στις 23 Ιουλίου και έγινε γρήγορα viral, με λεζάντα: «Never give up, at least not for €200». Η Αρίνα δήλωσε ότι η αποσκευή της επιλέχθηκε για έλεγχο μεγέθους και πως οι υπάλληλοι της Vueling ήταν σοκαρισμένοι όταν διαπίστωσαν ότι τελικά χώρεσε στον μετρητή.

Η Αρίνα ήταν σίγουρη: «Ήξερα ότι θα χωρέσει»

«Φαινόταν ότι απλώς υποψιάζονταν πως η βαλίτσα μου ήταν πολύ μεγάλη, αφού δεν έμοιαζε με χειραποσκευή», δήλωσε στο Newsweek.Και πρόσθεσε: «Ήμουν 100% σίγουρη ότι θα χωρούσε, αφού πριν την αγοράσω έλεγξα τις διαστάσεις της και τις συνέκρινα με τα πρότυπα της εταιρείας. Την μέτρησα κι εγώ και πληρούσε τις προδιαγραφές».

Όσον αφορά για την υπάλληλο του αεροδρομίου, η Αρίνα ανέφερε: «Η υπάλληλος φάνηκε πραγματικά έκπληκτη που χώρεσε η βαλίτσα. Είχα την εντύπωση πως απογοητεύτηκε που δεν είχε λόγο να μας χρεώσει επιπλέον. Μου είπε, με έκπληξη, ότι πρέπει να είμαι πολύ δυνατή για να καταφέρω να τη βάλω και να τη βγάλω».

Τα πρόστιμα και τα bonus των αεροπορικών εταιρειών

Η Vueling, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ισπανίας, επιτρέπει χειραποσκευή με διαστάσεις έως 40x30x20 εκ. Όσοι ξεπερνούν το όριο μπορεί να πληρώσουν έως και €75.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές αεροπορικές δίνουν bonus στους υπαλλήλους που εντοπίζουν επιβάτες με υπερμεγέθεις αποσκευές.

Σύμφωνα με διαρροή, υπάλληλοι της Ryanair μπορούν να κερδίζουν έως και 80 ευρώ το μήνα σε προμήθειες, ενώ στην EasyJet δίνεται 1 ευρώ ανά επιπλέον αποσκευή, και στην Wizz Air το προσωπικό επιβίβασης επίσης αμείβεται για την επιβολή των κανονισμών.

