Έχετε αυτό το αξεσουάρ στο αυτοκίνητό σας; Τότε σας περιμένει πρόστιμο 350 ευρώ

Η πρακτική αυτή, πέρα από το ότι υπονομεύει τον σκοπό ύπαρξης των καμερών, καλλιεργεί μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας βάζει τέλος σε μια διαδεδομένη – αλλά παράνομη – «πατέντα» που αξιοποιούν αρκετοί οδηγοί, προκειμένου να παρακάμπτουν τον έλεγχο των καμερών ταχύτητας και να συνεχίζουν μια εξαιρετικά επικίνδυνη συνήθεια: την υπερβολική ταχύτητα.

Οι κάμερες ελέγχου έχουν αποδειχθεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για τη μείωση των τροχαίων παραβάσεων και την πρόληψη ατυχημάτων. Ωστόσο, δεν λείπουν εκείνοι που επιστρατεύουν συσκευές της αγοράς, γνωστές ως «αντί-ραντάρ», για να αποφύγουν τα πρόστιμα. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα εντοπίζουν κάμερες ή ραντάρ ταχύτητας, προειδοποιώντας τον οδηγό να κόψει προσωρινά ταχύτητα, μέχρι να περάσει το σημείο ελέγχου – για να επιταχύνει ξανά αμέσως μετά.

