Διευθυντής σχολείου δίνει μπόνους 50 ευρώ σε δασκάλους για να ταξιδέψουν στις οικογένειές τους

Διευθυντής σχολείου στην Ιταλία προσφέρει μπόνους 50 ευρώ στο προσωπικό για να καλύψει τα αυξημένα έξοδα ταξιδιού και να επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Μια κίνηση με έντονο κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα έκανε διευθυντής σχολείου στη βόρεια Ιταλία, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση στο προσωπικό, προκειμένου να μπορέσουν να ταξιδέψουν και να βρεθούν κοντά στις οικογένειές τους. Ο Maurizio Primo Carandini, διευθυντής του Ινστιτούτου Paolo e Rita Borsellino στη Βαλέντσα, στην επαρχία της Αλεσσάντρια, αποφάσισε να χορηγήσει μπόνους ύψους 50 ευρώ σε εργαζόμενους που μετακινούνται από τη νότια Ιταλία, ως «απάντηση» στο αυξημένο κόστος των μεταφορών.

Η πρωτοβουλία έγινε γνωστή όταν μέλος του προσωπικού, ο Francesco Sanfilippo, δημοσίευσε ευχαριστήρια επιστολή, αποκαλύπτοντας ότι η επιπλέον πληρωμή τον βοήθησε να καλύψει μέρος των αυξημένων εξόδων μετακίνησης. Όπως ανέφερε στο εκπαιδευτικό πρακτορείο OrizzonteScuola, τα εισιτήρια για τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν αυξηθεί αισθητά, καθιστώντας δύσκολες τις συχνές μετακινήσεις.

Συνολικά, το μπόνους δόθηκε σε έξι εργαζόμενους του σχολείου. Σύμφωνα με τον Carandini, πολλοί εκπαιδευτικοί προέρχονται από την κεντρική και τη νότια Ιταλία και αναγκάζονται να ζουν μακριά από τις οικογένειές τους. «Η Ιταλία είναι μεγάλη χώρα και για αυτούς η απόσταση αποτελεί πραγματική θυσία», δήλωσε σε ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως εξηγεί, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν κατά μέσο όρο μηνιαίο μισθό 1.200 ευρώ, ενώ το κόστος ενοικίου αγγίζει τα 700 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι λογαριασμοί. «Οι τιμές των εισιτηρίων, ακόμη και των αεροπορικών, έχουν εκτοξευθεί. Δεν ταξιδεύουν για αναψυχή, αλλά για να δουν τις οικογένειές τους. Είναι καθήκον μας να τους στηρίξουμε», υπογράμμισε.

Η απόφαση, όπως παραδέχεται, ήταν αυθόρμητη. «Ένα βράδυ σκέφτηκα ότι έπρεπε να κάνω κάτι», ανέφερε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια μικρή, εφάπαξ βοήθεια, η οποία όμως έχει μεγάλη συναισθηματική αξία. Ο Sanfilippo χαρακτήρισε την κίνηση «βαθιά ανθρώπινη», ενώ ο Carandini αποκάλυψε ότι σχεδιάζει και άλλες κοινωνικές δράσεις, όπως τη φιλοξενία μαθητών από τη Γάζα μέσω υποτροφιών. «Δεν μπορούμε να κάνουμε τα στραβά μάτια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

