Πόσο πληρώναμε για ένα σουβλάκι πριν από έξι χρόνια

Η αύξηση των πρώτων υλών και των λειτουργικών εξόδων των καταστημάτων έχει οδηγήσει στην εκτόξευση της τιμής στο σουβλάκι. Πόσο έχει ανέβει η τιμή του μέσα σε έξι χρόνια.

Aπλησίαστο έχει γίνει το αγαπημένο φαγητών των Ελλήνων, το σουβλάκι, με την τιμή του να αγγίζει περίπου τα πέντε ευρώ.

Μάλλον όλοι νοσταλγούμε τις εποχές που το σουβλάκι ήταν η πιο φθηνή αλλά και η πιο αγαπημένη μας λύση, με την τιμή του πριν από έξι χρόνια να ήταν 2,40 ευρώ. Σήμερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha, με το αντίτιμο αυτό, θα παίρναμε τη μισή ποσότητα. «Ένα από όλα, αλλά με λίγα...».

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr