Ψαράς στη Φλόριντα δέχθηκε επίθεση από καρχαρία ενώ πόζαρε μαζί του για φωτογραφία (vid)

Ψαράς στη Φλόριντα δέχθηκε ξαφνική επίθεση από κίτρινο καρχαρία μήκους 1,80 μ. την ώρα που πόζαρε για φωτογραφία. Παρά τη σοβαρή δαγκωματιά στο πόδι, δηλώνει αποφασισμένος να επιστρέψει ξανά στο ψάρεμα.

Ο Shawn Meuse και οι φίλοι του ταξίδεψαν στο Boca Grande το βράδυ του Σαββάτου (16/8) για κυνήγι καρχαριών και κατάφεραν να βγάλουν το μικρόσωμο ψάρι.

Η στιγμή της επίθεσης από τον μικρόσωμο καρχαρία

Καθώς πόζαρε για φωτογραφία με τη λεία του, δέχθηκε απρόσμενη επίθεση στο πόδι από το ζώο: «Μόλις είχαμε βγάλει το αγκίστρι από το στόμα του. Ετοιμαζόμασταν να τον απελευθερώσουμε, και τότε ο καρχαρίας γύρισε και με δάγκωσε», δήλωσε στο μέσο.

A man was bitten by a shark and had to be airlifted to a nearby hospital for treatment during a fishing trip in southwestern Florida. #shark #sharkbite #fishing #florida #sharkattack pic.twitter.com/4sNpSp40uh August 20, 2025

Βίντεο του περιστατικού που δημοσιεύτηκε στα social media δείχνει τον Meuse να κρατάει το πάνω μέρος του στόματος του καρχαρία στην ακτή, όταν ξαφνικά το ζώο άρχισε να χτυπιέται και να δαγκώνει το πόδι του. Ο ψαράς έπεσε πίσω αιμορραγώντας, ενώ οι φίλοι του ούρλιαζαν. Μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Gulf Coast Medical Center, όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Δεν βάζει μυαλό: «Θα ξαναβγώ για καρχαρίες»

Παρά την τρομακτική εμπειρία που έζησε, ο Meuse δεν το βάζει κάτω: «Θα ξαναπήγαινα και σήμερα αν μπορούσα να φύγω από το νοσοκομείο», είπε από το κρεβάτι. «Είναι κάτι που συμβαίνει ελάχιστες φορές όταν πηγαίνεις για ψάρεμα. Στάθηκα τυχερός. Τώρα έχω και μία ιστορία να λέω», πρόσθεσε χαμογελώντας.

Προειδοποίηση των αρχών για καρχαρίες

Οι τοπικές αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να βρίσκονται σε επιφυλακή για καρχαρίες την περίοδο του «tarpon», δηλαδή όταν μετακινούνται σε ρηχότερα και θερμότερα νερά.

«Υπάρχουν πολλοί καρχαρίες εδώ, ειδικά στην περίοδο tarpon. Δεν έχω ξαναδεί κάποιον που ψαρεύει καρχαρίες και δέχεται επίθεση. Πρέπει να είσαι προσεκτικός όταν παίζεις με τη "μητέρα φύση"», είπε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής C.W. Blosser.

