Κύθηρα: Ο καπετάν Σπύρος που έσωσε δεκάδες εγκλωβισμένους στη φωτιά

Ο καπετάν Σπύρος έμεινε στη θέση του και έσωσε δεκάδες ζωές, περίπου 140 άτομα συνολικά

Το Σάββατο 26 Ιουλίου, τα Κύθηρα τυλίχθηκαν στις φλόγες. Δεκάδες κάτοικοι και επισκέπτες εγκλωβίστηκαν στις παραλίες, αναζητώντας τρόπο διαφυγής από τις πυκνές φλόγες και καπνούς. Στη δύσκολη εκείνη στιγμή, ο καπετάν Σπύρος Κασιμάτης δεν δίστασε ούτε λεπτό. Με το περιηγητικό του σκάφος «Glass Bottom» έφτασε στην παραλία του Λιμνιώνα και επιβίβασε ηλικιωμένους, παιδιά, ακόμη και ένα μωρό, οδηγώντας τους με ασφάλεια σε ασφαλέστερη τοποθεσία.

