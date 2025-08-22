Έτρεχε με 198 χλμ στην Αθηνών-Λαμίας και κατέληξε στο κρατητήριο (vid)

Οδηγός συνελήφθη στην Αθηνών-Λαμίας επειδή έτρεχε με 198 χλμ/ώρα. Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 60 μέρες και του επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ.

Στα δίχτυα του νόμου έπεσε ένας 33χρονος οδηγός πολυτελούς SUV, ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (20/8), όταν ραντάρ της Τροχαίας κατέγραψε την ταχύτητα των 198 χιλιομέτρων ανά ώρα στη Mercedes ML 350, που οδηγούσε ο 33χρονος, αγνοώντας τα επιτρεπόμενα όρια.

Η παρέμβαση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας ήταν άμεση. Υπό τον συντονισμό του διοικητή της υπηρεσίας και με τη συνδρομή δύο ακόμη αστυνομικών, το όχημα ακινητοποιήθηκε στα διόδια της Θήβας. Εκεί, ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που έχει τεθεί σε εφαρμογή για την καταπολέμηση της επικίνδυνης οδήγησης και τη μείωση των τροχαίων, στον 33χρονο επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 700 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για χρονικό διάστημα 60 ημερών.

Οι ποινές, ωστόσο, αυστηροποιούνται σημαντικά σε περίπτωση υποτροπής:

Στην πρώτη επανάληψη, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ και η αφαίρεση διπλώματος επεκτείνεται στους έξι μήνες.

Σε δεύτερη υποτροπή, το πρόστιμο αγγίζει τα 2.000 ευρώ, ενώ ο οδηγός χάνει την άδεια οδήγησης για έναν ολόκληρο χρόνο.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά περιστατικών επικίνδυνης οδήγησης που προβληματίζουν τις αρχές, ενισχύοντας την ανάγκη για αυστηρότερη επιτήρηση των εθνικών οδών.

