Μητέρα 3 παιδιών που δούλευε μόνη της και 12ωρα σε φαστφουντάδικο απολύθηκε επειδή αργούσε (vid)

25χρονη μητέρα τριών παιδιών από τη Νότια Καρολίνα απολύθηκε από τη δουλειά της επειδή δεν εργαζόταν περισσότερο από τις 12ωρες βάρδιες που έκανε και καθυστερούσε επειδή φρόντιζε τα παιδιά της.

Η Νίκια Χάμιλτον έγινε γνωστή τον περασμένο Ιούλιο, όταν πελάτης την κατέγραψε σε βίντεο να καλύπτει κάθε πόστο σε υποκατάστημα στο Κολούμπια της Νότιας Καρολίνα, εν μέσω έλλειψης προσωπικού. Το βίντεο έγινε viral στο TikTok, αναδεικνύοντας τις θυσίες που έκανε για να ταΐσει τους πελάτες.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, η γυναίκα αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια ότι απολύθηκε επειδή καθυστερούσε στη δουλειά λόγω της φροντίδας των παιδιών της: «Τα παιδιά μου έρχονται πρώτα. Δεν μου πληρώνετε babysitter», είπε σε συγκινητικό βίντεο στο TikTok.

Δούλευε 12ωρες βάρδιες, πολλές φορές ολομόναχη

Η ίδια περιέγραψε ότι δούλευε 12ωρες βάρδιες, πολλές φορές ολομόναχη, αναλαμβάνοντας όλες τις υποχρεώσεις, από την κουζίνα και τα πιάτα έως το ταμείο και το drive-thru. Ωστόσο, αυτό σήμαινε ότι έχανε πολύτιμο χρόνο με τα παιδιά της.

Παρά τις δυσκολίες, η Χάμιλτον ευχαριστούσε τη δουλειά της, λέγοντας ότι της έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Η απομάκρυνσή της προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με το μαγαζί να αναφέρει πως η απόφαση ελήφθη από τον ιδιοκτήτη του franchise λόγω «επαναλαμβανόμενων προβλημάτων παρουσίας».

Εκπρόσωπος της αλυσίδας τόνισε ότι: «Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να μένει μόνος σε κατάστημα. Η πολιτική της εταιρείας δεν τηρήθηκε».

Μεγάλη στήριξη από τον κόσμο

Η ιστορία της Χάμιλτον προκάλεσε κύμα αλληλεγγύης. Μέσω GoFundMe έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 81.000 δολάρια για να στηριχθεί η ίδια και τα παιδιά της, καθώς συνεχίζει να παλεύει να βρει σταθερό έδαφος για την οικογένειά της.

