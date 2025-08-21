Απόστολος Βεσυρόπουλος: Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών
Ανακοπή καρδιάς υπέστη ο Απόστολος Βεσυρόπουλος, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή.
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος.
Υπενυθμίζεται ότι ο Απόστολος Βεσυρόπουλος βρισκόταν σε beach bar στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε.
