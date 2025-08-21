Ο Σεΐχης της Μάντσεστερ Σίτι που παραθέριζε στα Χανιά, έφερε εκτάκτως οδοντίατρο από την Γαλλία!

Πρωτοφανές σκηνικό στα Χανιά! Ο σεΐχης των ΗΑΕ, Μανσούρ, «μετέφερε» τον προσωπικό του οδοντίατρο από τη Γαλλία στην Κρήτη για επείγουσα επίσκεψη. Νοίκιασε ιατρείο, πήρε άδειες στάθμευσης και δείπνησε στο Ενετικό Λιμάνι.

Ένα απρόσμενο περιστατικό κατά τη διάρκεια των διακοπών της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα Χανιά δεν στάθηκε ικανό να διαταράξει την πολυτελή παραμονή τους στην Κρήτη, σύμφωνα με το parakritika.gr

Ο σεΐχης της Μάντσεστερ Σίτι, Μανσούρ μπιν Ζάγεντ αλ Ναχιάν, βρέθηκε στην Κρήτη συνοδευόμενος από συγγενείς και στενούς φίλους, πραγματοποιώντας στάση 24 ωρών στα Χανιά με τις εντυπωσιακές θαλαμηγούς του.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, ένα μέλος της οικογένειας αντιμετώπισε πρόβλημα με έντονο πονόδοντο. Όμως, η εμπιστοσύνη που δείχνει η οικογένεια στον προσωπικό τους οδοντίατρο, ο οποίος τυγχάνει να διατηρεί ιατρείο στη Γαλλία, ανάγκασε τον γιατρό να ταξιδέψει αυθημερόν στην Κρήτη. Ο σεΐχης, χωρίς να χάσει χρόνο, προχώρησε στην ενοικίαση οδοντιατρείου στο κέντρο των Χανίων, προκειμένου να γίνει η αναγκαία εξέταση και θεραπεία.

Το γεγονός κινητοποίησε διακριτικά τις τοπικές Αρχές, ενώ ζητήθηκε, και τελικά εγκρίθηκε, ειδική άδεια από το Λιμεναρχείο Χανίων για τη στάθμευση οχημάτων που συνόδευαν την αυτοκρατορική αποστολή. Αν και το αρχικό αίτημα αφορούσε δέκα οχήματα, τελικά επετράπη η στάθμευση πέντε πολυτελών βαν στο πίσω μέρος του θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης», κοντά στο παλιό λιμάνι.

Το βράδυ της Τρίτης, ο σεΐχης και η συνοδεία του απόλαυσαν βόλτα στα γραφικά σοκάκια των Χανίων, καταλήγοντας για δείπνο σε παραθαλάσσιο εστιατόριο του Ενετικού Λιμανιού, όπου επέλεξαν παραδοσιακές γεύσεις της κρητικής κουζίνας, με έμφαση στα φρέσκα ψάρια.

Το πρωί της Τετάρτης, οι τρεις θαλαμηγοί που φιλοξενούσαν τη βασιλική οικογένεια απέπλευσαν με προορισμό άγνωστο, συνεχίζοντας τη νησιωτική περιοδεία τους στο Αιγαίο.

