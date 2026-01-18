Poverty challenge: Η τάση στη Νότια Κορέα που εξοργίζει, με πλούσιους να ειρωνεύονται φτωχούς (vid)

Οργή έχει προκαλέσει στη Νότια Κορέα μια νέα τάση στα social media, όπου εύποροι χρήστες επιδεικνύουν την πολυτέλειά τους, ειρωνευόμενοι τη φτώχεια με αναρτήσεις που πολλοί θεωρούν προσβλητικές.

Η επίδειξη πλούτου στα social media δεν είναι κάτι καινούργιο. Από τα πρώτα χρόνια της ψηφιακής εποχής, η κοινωνική καταξίωση και τα υλικά αγαθά έχουν γίνει κεντρικό στοιχείο της διαδικτυακής ταυτότητας πολλών νέων.

Άλλο όμως είναι να δείχνεις τη χλιδή σου και άλλο να το κάνεις παραπονούμενος ειρωνικά για τη φτώχεια, χρησιμοποιώντας αντικείμενα που για κάποιους ανθρώπους αποτελούν μέσο επιβίωσης.

Τι είναι το «poverty challenge»;

Το λεγόμενο «poverty challenge» στη Νότια Κορέα περιλαμβάνει αναρτήσεις με σπορ αυτοκίνητα, είδη πολυτελείας, designer ρούχα και ακριβά σπίτια, τα οποία συνδυάζονται με φθηνά προϊόντα, όπως στιγμιαία νουντλς, υπό τη λεζάντα «ανυπόφορη φτώχεια».

Αρχικά ξεκίνησε ως αστείο, όμως σύντομα εξελίχθηκε σε μια αμφιλεγόμενη τάση, που υποβαθμίζει και γελοιοποιεί την πραγματική οικονομική δυσκολία...

Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν εικόνες με:

στιγμιαία ράμεν και φθηνό kimbap δίπλα σε κλειδιά Ferrari,

μια κατακόκκινη Ferrari με σακούλες νουντλς απλωμένες στο καπό,

δωμάτια γεμάτα πανάκριβα έργα τέχνης με λεζάντες όπως: «ό,τι έχω είναι λίγοι πίνακες και ένας σκύλος».

Όλα αυτά αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα του νέου challenge...

Η παρέμβαση του Kim Dong-wan

Παρότι η τάση δεχόταν ήδη έντονη κριτική, το θέμα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις όταν ο τραγουδιστής και ηθοποιός Kim Dong-wan εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή του μέσω των social media.«Η φτώχεια δεν είναι συναίσθημα για να γίνεται αστείο. Υπάρχουν λέξεις και εικόνες που δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, ούτε για πλάκα. Υπάρχουν ακόμη φοιτητές που αναρωτιούνται αν μπορούν να αγοράσουν έστω ένα τρίγωνο kimbap, γιατί δεν έχουν χρήματα. Έζησα για χρόνια με τη μονογονεϊκή μητέρα μου σε ημιυπόγειο διαμέρισμα. Η λέξη "φτώχεια" πάντα με αγγίζει βαθιά», έγραψε.

Οι επικριτές της τάσης εκφράζουν φόβους ότι φαινόμενα όπως to «poverty challenge» αποτυπώνουν τη μείωση της κοινωνικής ευαισθησίας απέναντι στην οικονομική δυσκολία και το ολοένα και μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στους εύπορους καταναλωτές και σε όσους παλεύουν να τα βγάλουν πέρα.

