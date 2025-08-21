«Το μόνο που θα φάμε είναι... εσένα»: Ο δολοφόνος των φοιτητών του Άινταχο ζήτησε αλλαγή κελιού στη φυλακή

Ο λόγος που ο δολοφόνος των φοιτητών του Άινταχο, Μπράιαν Κόχμπεργκερ, ζήτησε αλλαγή κελιού στη φυλακή στην οποία κρατείται.

Ο Μπράιαν Κόχμπεργκερ, ο 30χρονος που καταδικάστηκε τέσσερις φορές σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία τεσσάρων φοιτητών στο Άινταχο, αντιμετωπίζει πλέον και σοβαρά προβλήματα μέσα στη φυλακή.

Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της ποινής του στο Ίδρυμα Μέγιστης Ασφάλειας της Κούνα, έχει υποβάλει επανειλημμένα αιτήματα για αλλαγή κελιού, καταγγέλλοντας πως υφίσταται λεκτική παρενόχληση και απειλές από συγκρατούμενούς του.

«Το μόνο που θα φάμε είναι ο Κόχμπεργκερ»

Συγκεκριμένα, ο Κόχμπεργκερ αναφέρει ότι δέχεται συνεχείς ύβρεις και ακόμη και σεξουαλική παρενόχληση, γεγονός που τον έχει οδηγήσει να ζητήσει τη μετακίνησή του σε άλλο τμήμα της φυλακής. Ένα από τα περιστατικά που κατήγγειλε ήταν απειλές από έναν συγκρατούμενο, με απρεπείς εκφράσεις και ενοχλητικές συμπεριφορές, ενώ σε άλλη περίπτωση φέρεται να του είπαν πως «το μόνο που θα φάμε είναι ο Κόχμπεργκερ».

Παρά τις καταγγελίες, οι υπεύθυνοι της φυλακής επισημαίνουν πως ο 30χρονος κρατείται σε μονόκλινο κελί και ότι το προσωπικό διατηρεί ένα ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον για όλους τους κρατουμένους.

Η τετραπλή δολοφονία

Ο Μπράιαν Κόχμπεργκερ είχε κριθεί ένοχος το 2022 για τη δολοφονία των φοιτητών Μάντισον Μόγκεν, Κέιλι Γκόνκλεβς, Ίθαν Τσάπιν και Ξάνα Κέρνοντλ στο σπίτι τους στο Άινταχο. Μετά από συμφωνία παραδοχής ενοχής, απέφυγε τη θανατική ποινή, αλλά του επιβλήθηκαν τέσσερις ισόβιες και μία δεκαετής ποινή για διάρρηξη.

Το περιστατικό στη φυλακή έρχεται να προστεθεί στις δύσκολες συνθήκες -όπως αναμενόταν άλλωστε- που βιώνει ο καταδικασμένος Κόχμπεργκερ, ο οποίος πλέον φαίνεται να προσπαθεί να αντιμετωπίσει όχι μόνο την ποινή του αλλά και την εχθρική αντιμετώπιση των συγκρατουμένων του.

