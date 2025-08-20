Έπαιξε αριθμούς από πινακίδα φορτηγού και κέρδισε 200.000 δολάρια στη λοταρία

Τύχη «βουνό» είχε άνδρας από τις ΗΠΑ, αφού έπαιξε στη λοταρία αριθμούς από πινακίδα φορτηγού και κέρδισε 200.000 δολάρια.

Αδιανόητη τύχη είχε ένας άνδρας στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, ο οποίος εμπνεύστηκε από την πινακίδα ενός φορτηγού για να παίξει λοταρία. Οι αριθμοί του αποδείχθηκαν «χρυσάφι», χαρίζοντάς του κέρδη 200.000 δολαρίων.

Ο άνδρας από την κομητεία St. Mary’s κατευθυνόταν στη δουλειά του όταν σταμάτησε σε φανάρι στην περιοχή Charlotte Hall. Εκεί το βλέμμα του έπεσε πάνω στην πινακίδα ενός φορτηγού με τον αριθμό «19363».

Το ρίσκο που απέδωσε: Κέρδισε 200.000 δολάρια

Αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του και έπαιξε τους αριθμούς στο παιχνίδι Pick 5 της Λοταρίας του Μέριλαντ, τόσο στην απογευματινή κλήρωση της 6ης Αυγούστου όσο και στη μεσημεριανή της 7ης.

Όταν έλεγξε τα αποτελέσματα της δεύτερης κλήρωσης, συνειδητοποίησε πως είχε κερδίσει 200.000 δολάρια. «Έμεινα άφωνος, δεν μπορούσα να ανασάνω από τη χαρά», δήλωσε συγκινημένος.

Ο τυχερός νικητής σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το ποσό για να ανακαινίσει το παλιό του σπίτι. Δεν παρέλειψε, όμως, να αναφέρει και μια πιο… απολαυστική επιθυμία: «Ω, θα πάρω και ένα crab cake!» είπε χαμογελώντας.

