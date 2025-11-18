Parasocial: Τι σημαίνει η λέξη της χρονιάς από το λεξικό Cambridge και γιατί όλοι την αναζήτησαν το 2025

Ένα παράδειγμα για να περιγράψει τι σημαίνει parasocial, είναι ο αρραβώνας της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι

Μιας και πλησιάζουμε προς το τέλος του 2025, το λεξικό Cambridge ανακοίνωσε την Λέξη της χρονιάς. Πρόκειται για τον όρο «parasocial», που περιγράφει τη σχέση που νιώθει κάποιος με ένα διάσημο πρόσωπο, παρότι στην πραγματικότητα δεν το γνωρίζει.

Όπως διαβάζουμε στο BBC, στα παραδείγματα που παραθέτει το λεξικό περιλάμβανεται την συναισθηματική ταύτιση των θαυμαστών, όταν η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους. Για την ακρίβεια, η είδηση είχε κατακλύσει το ίντερνετ.



Η λέξη «parasocial» εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1956 και δημιουργήθηκε από τους κοινωνιολόγους του Πανεπιστημίου του Σικάγο, Ντόναλντ Χόρτον και Ρίτσαρντ Βολ, οι οποίοι παρατήρησαν την ψευδαίσθηση οικειότητας που ανέπτυσσαν οι τηλεθεατές με προσωπικότητες που έβλεπαν στην οθόνη - σχέσεις παρόμοιες με αυτές που είχαν με πραγματικά μέλη της οικογένειας ή φίλους. Σημείωσαν ότι η ταχύτατη εξάπλωση της τηλεόρασης έφερνε τις μορφές των ηθοποιών απευθείας στα σπίτια των ανθρώπων, κάνοντάς τους σταθερή παρουσία στην καθημερινότητά τους.

