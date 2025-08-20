Thomson Streaming Box Plus 270: Κάντε κάθε τηλεόρασή σας smart

Το Thomson Streaming Box Plus 270 είναι εδώ να δώσει λύσεις

Το Thomson Streaming Box Plus 270 αποτελεί μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση για όσους επιθυμούν να μετατρέψουν οποιαδήποτε τηλεόραση σε έξυπνη συσκευή με πρόσβαση στην πλατφόρμα Google TV. Συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία, πολυάριθμες λειτουργίες και υψηλή απόδοση, το συγκεκριμένο streaming box συγκαταλέγεται σήμερα στις κορυφαίες επιλογές της αγοράς για αναπαραγωγή ταινιών, σειρών και γενικότερα για ψυχαγωγία στο σπίτι.

Στην «καρδιά» της συσκευής συναντάμε έναν ισχυρό τετραπύρηνο επεξεργαστή Cortex-A55 Amlogic S905X4-B, σε συνδυασμό με 3GB RAM και 32GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου. Αυτά τα χαρακτηριστικά διασφαλίζουν ομαλή και γρήγορη πλοήγηση, ταχύτατο άνοιγμα εφαρμογών και σταθερή streaming εμπειρία. Το λειτουργικό σύστημα είναι Google TV βασισμένο σε Android 12, με περισσότερες από 400,000 ταινίες, σειρές και εφαρμογές, προσφέροντας πραγματικά απεριόριστο περιεχόμενο.

Η ποιότητα εικόνας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Thomson Streaming Box Plus 270, καθώς υποστηρίζει ανάλυση 4K UHD με Dolby Vision και HDR10+. Οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν πλούσια, ζωντανά χρώματα και υψηλή αντίθεση, κάνοντας την παρακολούθηση ταινιών μια πολύ πιο εντυπωσιακή εμπειρία. Παράλληλα, η συσκευή προσφέρει καθηλωτικό ήχο Dolby Atmos που γεμίζει τον χώρο με τρισδιάστατα ηχητικά εφέ, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο την ψυχαγωγία.

Η συνδεσιμότητα καλύπτει όλα τα σύγχρονα πρότυπα, με HDMI 2.1 θύρα για 4K streaming, USB-A 3.0 για playback τοπικών αρχείων ή συνδέσεις περιφερειακών, Ethernet RJ-45 για σταθερή σύνδεση στο internet, σύγχρονο Wi-Fi 6 για γρήγορη ασύρματη μετάδοση δεδομένων, καθώς και Bluetooth 5.2 για επιπλέον ευχρηστία με ακουστικά, χειριστήρια ή ηχεία. Ένα ιδιαίτερα πρακτικό χαρακτηριστικό της συσκευής είναι η λειτουργία "Find My Remote": με το πάτημα ενός κουμπιού στο main box, το τηλεχειριστήριο εκπέμπει ήχο διευκολύνοντας τον εντοπισμό του.

Η εργονομία χαρακτηρίζεται από το εύχρηστο Bluetooth/IR χειριστήριο, με προσαρμόσιμο πλήκτρο για άμεση πρόσβαση στις αγαπημένες εφαρμογές, καθώς και dedicated πλήκτρα για Netflix, Disney+, YouTube και Prime Video. Επιπλέον, ενσωματώνει δύο μικρόφωνα με λειτουργία φωνητικών εντολών Google Assistant για πλήρη hands-free χρήση, ενώ μπορεί να διαχειρίζεται έξυπνες συσκευές σπιτιού (Smart Home). Το Streaming Box Plus 270 διαθέτει ακόμα ενσωματωμένο ηχείο, ώστε να απαντά άμεσα στις φωνητικές εντολές, ανεξάρτητα από το αν η τηλεόραση είναι ανοιχτή, προσδίδοντας περισσότερη ευελιξία και έξυπνες δυνατότητες.