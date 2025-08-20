Μύθος ή πραγματικότητα; Το νεανικό αίμα είναι η επανάσταση στην αντιγήρανση!

Νέα έρευνα στη Γερμανία δείχνει ότι ορός από νεανικό αίμα, σε συνδυασμό με κύτταρα μυελού των οστών, μπορεί να αντιστρέψει σημάδια γήρανσης σε ανθρώπινα δερματικά κύτταρα. Μύθος ή το πρώτο βήμα προς το «ελιξίριο νεότητας»;

Μια ομάδα επιστημόνων στη Γερμανία υποστηρίζει ότι έκανε ένα βήμα πιο κοντά στην αντιστροφή της γήρανσης του ανθρώπινου δέρματος, αξιοποιώντας στοιχεία από νεανικό αίμα και κύτταρα μυελού των οστών. Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Beiersdorf AG στο Αμβούργο, επικεντρώθηκε στη χρήση ορού αίματος -το τμήμα του αίματος που δεν περιέχει κύτταρα ή παράγοντες πήξης- σε συνδυασμό με κύτταρα μυελού των οστών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτή η προσέγγιση-«κοκτέιλ» προκάλεσε αξιοσημείωτα αναζωογονητικά αποτελέσματα σε καλλιέργειες ανθρώπινων δερματικών κυττάρων in vitro. Χωρίς την παρουσία κυττάρων μυελού, ο ορός από νεανικό αίμα δεν είχε σχεδόν καμία επίδραση, κάτι που φαίνεται να εξηγεί γιατί πολλές «αιματοκεντρικές» αισθητικές θεραπείες -όπως τα περιβόητα vampire facials- καταλήγουν περισσότερο στο μάρκετινγκ παρά στο αποτέλεσμα.

Σε πρώιμο στάδιο, αλλά...

Η πρακτική αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της μεταφοράς αίματος από νεαρά σε ηλικιωμένα άτομα, μιας μεθόδου που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια. Αν και μέχρι τώρα τέτοιου είδους πειράματα γίνονταν σε ποντίκια και αρουραίους, αυτή είναι η πρώτη φορά που η τεχνική εφαρμόστηκε σε ανθρώπινα κύτταρα.

«Καθώς ο μέσος όρος ζωής αυξάνεται, η ανάγκη για θεραπείες που προάγουν τη υγιή γήρανση γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική», ανέφεραν οι ερευνητές στη μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Aging.

Η διαδικασία που ακολούθησαν περιλάμβανε την έγχυση ορού σε δύο τύπους δερματικών καλλιεργειών: μία που περιλάμβανε κύτταρα μυελού των οστών και μία όχι. Η διαφορά ήταν ξεκάθαρη. Τα κύτταρα του μυελού φάνηκε να είναι ο καταλύτης: περιέχουν βλαστικά και προγονικά κύτταρα, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε πολλούς διαφορετικούς τύπους ιστών. Ιδίως τα αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα έχουν την ικανότητα να ανανεώνονται συνεχώς και να παράγουν νέα κύτταρα, κάτι που τα καθιστά κρίσιμα για την αναγεννητική ιατρική.

Βελτίωση στο δέρμα

Όταν τα κύτταρα του μυελού εκτέθηκαν στον ορό, εκκρίθηκαν δεκάδες πρωτεΐνες σχετικές με την κυτταρική ανανέωση. Επτά από αυτές φάνηκε να παίζουν κομβικό ρόλο στη βελτίωση της κατάστασης του δέρματος, ενισχύοντας την παραγωγή κυττάρων, αποκαθιστώντας τη λειτουργικότητα των ήδη υπαρχόντων και βελτιώνοντας τη συνολική εμφάνιση.

Αν και τα πειράματα βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο και έχουν πραγματοποιηθεί μόνο σε εργαστηριακές καλλιέργειες, οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι η τεχνική αυτή θα μπορούσε να εξελιχθεί σε πιο ευρεία εφαρμογή. Μελλοντικές μελέτες θα εστιάσουν στο κατά πόσο τα αναζωογονητικά αποτελέσματα μπορούν να επεκταθούν και σε όργανα -όχι μόνο στο δέρμα- αλλά και στο πόσο διαρκεί η επίδραση αυτών των κυττάρων με την πάροδο του χρόνου.

