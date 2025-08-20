Σοκ στη Γαλλία: Streamer πεθαίνει live μετά από χρόνια κακοποίησης και εξευτελισμού!

Ο 46χρονος streamer Ζαν Πορμανόβ βρέθηκε νεκρός κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στη Γαλλία, με τις αρχές να ερευνούν χρόνια κακοποίηση και εξευτελισμό. Όλες οι λεπτομέρειες και η απάντηση της πλατφόρμας Kick.

Εισαγγελικές αρχές στη Νότια Γαλλία ερευνούν τον αιφνίδιο θάνατο του 46χρονου Ραφαέλ Γκραβέν, γνωστού στο διαδίκτυο ως «Ζαν Πορμανόβ» ή JP, ο οποίος βρέθηκε νεκρός την ώρα που μετέδιδε ζωντανά βίντεο στο Κοντ, κοντά στη Νίκαια. Ο άνδρας είχε αποκτήσει μεγάλη διαδικτυακή κοινότητα μέσω ακραίων live streams, όπου συχνά υφίστατο κακοποίηση και εξευτελισμό.

Η τραγική είδηση επιβεβαιώθηκε από τις εισαγγελικές αρχές της Νίκαιας, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα ακριβή αίτια θανάτου και έχουν διατάξει νεκροψία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το βίντεο της τελευταίας του μετάδοσης είχε αρχικά αναρτηθεί σε αυστραλιανή πλατφόρμα streaming, την Kick, προτού διαδοθεί ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Ζαν Πορμανόβ είχε αποκτήσει περίπου μισό εκατομμύριο ακολούθους σε δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το TikTok και το Twitch, όπου ήταν γνωστός για τις προκλητικές του εμφανίσεις.

Προηγούμενες έρευνες στη Νίκαια, που ξεκίνησαν μετά από αποκαλυπτικά ρεπορτάζ γαλλικών μέσων, έδειξαν ότι βίντεο με κακοποίηση ευάλωτων ατόμων κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Δύο γνωστοί influencers είχαν τεθεί υπό κράτηση τον περασμένο Ιανουάριο στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας, αν και αφέθηκαν ελεύθεροι, αρνούμενοι τις κατηγορίες.

Η πλατφόρμα Kick σε ανακοίνωσή της δήλωσε πως εξετάζει με προσοχή τα γεγονότα και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια και την κοινότητα του θανόντος. Παράλληλα, υπογράμμισε τη δέσμευσή της στην τήρηση αυστηρών κανονισμών που προστατεύουν τους χρήστες της.