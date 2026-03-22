Τα σεξουαλικά βασανιστήρια του Ιράν ως μέσο καταστολής: Θύματα 12 ετών χρησιμοποιούνται ως «δείγμα»

Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγορούνται ότι προχώρησαν σε μαζικές εκτελέσεις διαδηλωτών που συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις τον Ιανουάριο, ενώ οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για ένα μοτίβο συστηματικής κακοποίησης κρατουμένων.

Το καθεστώς του Ιράν κατηγορείται εδώ και χρόνια ότι χρησιμοποιεί τη σεξουαλική βία ως μέσο καταστολής της διαφωνίας, με νέες αποκαλύψεις να εντείνουν την παγκόσμια κατακραυγή για τις πρακτικές των αρχών.

Σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας χιλιάδες Ιρανοί πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ καταγράφονται περιστατικά ακόμη και σε βάρος παιδιών από την ηλικία των 14 ετών. Οι καταγγελίες εστιάζουν στη δράση των Φρουρών της Επανάστασης, που φέρονται να χρησιμοποιούν ακραία βία για την καταστολή των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων.

