Είναι «άχρηστοι» οι σπόροι τσία: Τι συμβαίνει στο σώμα σας αν καταναλώνετε καθημερινά (vid)

Οι σπόροι τσία έχουν έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια ως ένα υγιεινό σνακ, συνοδευόμενο πάντα με κάτι άλλο (γάλα, γιαούρτι, τσάι κλπ...). Είναι όμως τόσο καλοί για τον οργανισμό μας, όσο λένε και υποστηρίζουν αρκετοί διατροφολόγοι;

Οι άνθρωποι έχουν δοκιμάσει άπειρους τρόπους με την ελπίδα να βελτιώσουν την υγεία τους. Θεραπείες, προγράμματα γυμναστικής, νέες διατροφικές τάσεις κλπ. Ένας γιατρός εξηγεί τι θα συμβεί στο σώμα αν πίνετε νερό με σπόρους τσία, που είναι μία απ' αυτές τις προσπάθειες βελτίωσης της υγείας μας.

Οι σπόροι τσία έχουν έρθει στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, αλλά έχουν προλάβει να αποκτήσουν πολλούς «εχθρούς» που τους θεωρούν «άχρηστους» και «ανώφελους» για την υγεία μας.

Η τάση για νερό με σπόρους τσία

Οι οδηγίες λένε: Ένα κουτάλι σπόρους τσία σε ένα μπουκάλι νερό και στην συνέχεια το πίνεις. Ωστόσο, πολλοί ήταν αυτοί που απογοητεύτηκαν με αυτό, καθώς δεν έβλεπαν κάποια ουσιαστική αλλαγή στον οργανισμό τους.

Ο Dr. Κάραν Ρατζ εξηγεί: «Αν τρώτε μία κουταλιά της σούπας σπόρους τσία κάθε μέρα για μία εβδομάδα, πιθανότατα να μη νιώσετε τίποτα». Αυτό δε σημαίνει πως πρέπει να υποτιμήσετε το όλο θέμα...

Τι συμβαίνει στο σώμα σας τις πρώτες 24 ώρες που θα πάρετε σπόρους τσία;

Σύμφωνα με τον Dr. Ρατζ, μια κουταλιά της σούπας σπόρους chia περιέχει περίπου 5 γραμμάρια φυτικών ινών, κάτι που είναι καλό, αλλά συνέκρινε το να πιστεύεις ότι θα έχεις γρήγορα αποτελέσματα με το να νομίζεις ότι θα αποκτήσεις μια «σωματική διάπλαση Έλληνα θεού μετά από μία μόνο φορά».

Αυτές οι φυτικές ίνες τροφοδοτούν τα μικρόβια στο έντερό σας και σας χαρίζουν ένα πιο υγιές πεπτικό σύστημα, αλλά όπως εξήγησε ο γιατρός «αυτές οι θετικές αλλαγές είναι μόνο προσωρινές» εκτός αν διατηρείτε τα μικρόβια σε καλή κατάσταση.

Έτσι, μέσα στις πρώτες 24 ώρες, αυτό που συμβαίνει στο σώμα σας με το νερό με σπόρους chia είναι ότι η υγεία του εντέρου σας βελτιώνεται χάρη στις επιπλέον φυτικές ίνες στη διατροφή, αλλά στη συνέχεια μειώνεται ξανά.

Αντ' αυτού, είπε ότι θα χρειαστούν «μήνες συνήθους υψηλής πρόσληψης φυτικών ινών» για να δείτε ουσιαστικά αποτελέσματα. Όπως πολλά πράγματα που σχετίζονται με την υγεία, είναι κάτι που θα πρέπει να κάνετε ρουτίνα αντί να τα παίρνετε μία φορά και να το αφήνετε στην άκρη, επειδή ξαφνικά δεν θα έχετε την πιο ομαλή περίοδο της ζωής σας στην τουαλέτα.

Οφέλη από την κατανάλωση σπόρων τσία

Σε αντίθεση με κάποιες άλλες τάσεις υγείας, τις οποίες οι γιατροί σας προτρέπουν να μην δοκιμάσετε, αυτή με τους σπόρους τσία έλαβε την έγκριση του Dr. Ρατζ, καθώς είπε ότι η αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών κατά περίπου οκτώ γραμμάρια σημαίνει ότι απολαμβάνετε «μείωση 22% στη θνησιμότητα από κάθε αιτία», κάτι που είναι εντυπωσιακά καλό.

Επιπλέον, ο κίνδυνος διαβήτη τύπου 2 μειώνεται κατά 16%, ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου μειώνεται κατά 18% και οι πιθανότητες καρδιακών παθήσεων μειώνονται κατά 15%.

Το να πίνετε νερό με σπόρους τσία για μια εβδομάδα μπορεί να σας φαίνεται σαν να μην κάνετε τίποτα, αλλά αν το συνεχίσετε, τελικά θα πρέπει να χαρείτε που ξεκινήσατε αυτό το μονοπάτι. Φυσικά, θα μπορούσατε να πάρετε τις φυτικές ίνες σας από άλλες πηγές εκτός απ' αυτό...

