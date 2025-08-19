Αδερφός του διαβόητου κακοποιού Gozhita το θύμα στα Κάτω Πατήσια: Είχε σκοτώσει αστυνομικό

Θεωρείται το «δεξί χέρι» εγκεφάλου εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην Αλβανία.

Αδερφός του σεσημασμένου Αλβανού κακοποιού Shkurtaj ή Gozhita ήταν το θύμα της εκτέλεσης στην οδό Μιχαήλ Βόδα στα Κάτω Πατήσια, το βράδυ της Δευτέρας (18/8).

Τα πρώτα σημάδια της στοχευμένης δολοφονίας δείχνουν, σύμφωνα με το Ανθρωποκτονιών, ότι ο 47χρονος ήταν θύμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών στον χώρο των ναρκωτικών.

