Κεραμεικός: Άνδρας έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο

Αναστάτωση προκλήθηκε στον Κεραμεικό, καθώς ένας άνδρας έπεσε στο κενό από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας. Στο σημείο Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Στο κενό από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, στον Κεραμεικό, έπεσε λίγο πριν τις 17:30 το απόγευμα ένας άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Orange Press Agency, πρόκειται για έναν 44χρονο, ο οποίος διαμένει στο συγκεκριμένο κτίριο, κοντά στη συμβολή της οδού Πλαταιών με την Αγησιλάου.

