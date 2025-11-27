Έγινε η κλήρωση για 1.000 ευρώ σε 8.500 κατόχους προπληρωμένων καρτών

Ολοκληρώθηκε η δημόσια κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε 8.500 κατόχους προπληρωμένων καρτών επιδομάτων. Πώς μπορείτε να δείτε αν κερδίσατε.

Ολοκληρώθηκε, σήμερα στις 15:00, το Ειδικό Πρόγραμμα Δημόσιας Κλήρωσης, προϋπολογισμού 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, για τους κατόχους προπληρωμένων καρτών επιδομάτων, ανακοίνωσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Η κλήρωση έγινε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε συνεργασία και υπό την καθοδήγηση ανεξάρτητου πιστοποιημένου φορέα, και ανέδειξε 8.500 νικητές, ο καθένας από τους οποίους θα λάβει το ποσό των 1.000 ευρώ.

