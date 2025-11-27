Η Τροχαία Κρήτης ξεκίνησε έρευνα για τροχονόμο που αρνήθηκε να λάβει υπόψη πρόβλημα υγείας 10χρονου παιδιού σε μπλόκο ζώνης ασφαλείας.

Στην Κρήτη ξεκίνησε έρευνα από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση, έπειτα από περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας και «βαραίνει» έναν τροχονόμο.

Το περιστατικό αφορά έναν τροχονόμο που φέρεται να αντέδρασε ακατάλληλα κατά τη διάρκεια ελέγχου σε μπλόκο της Τροχαίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Νικόλαος Σπυριδάκης, διέταξε τη διενέργεια ελέγχου για να διαπιστωθεί πότε συνέβη το περιστατικό και ποιοι ήταν οι εμπλεκόμενοι. Αν επιβεβαιωθεί η καταγγελία, ο αστυνομικός θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις, ενώ η μητέρα του παιδιού θα ενημερωθεί για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Τι συνέβη

Το περιστατικό αφορά ένα 10χρονο παιδί, συνοδηγό σε αυτοκίνητο, το οποίο δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας. Η μητέρα εξήγησε στον τροχονόμο ότι το παιδί αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας -γεννήθηκε χωρίς ουροδόχο κύστη και είχε αιματουρία εκείνη την περίοδο- και για αυτό δεν μπορούσε να φορέσει τη ζώνη. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η μητέρα, ο τροχονόμος φέρεται να απάντησε: «Δεν με νοιάζει το πρόβλημα του παιδιού. Αν δεν μπορεί να φορά ζώνη, να πηγαίνει με τα πόδια».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις και αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής έρευνας της Τροχαίας Κρήτης.

