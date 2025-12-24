Να γιατί δεν πρέπει να κάνεις δίαιτα τις γιορτές

Οι γιορτές είναι στιγμές σύνδεσης και απόλαυσης – όχι ενοχών. Πώς η δίαιτα μπορεί να υπονομεύσει τη χαρά και τη βιωσιμότητα ενός υγιεινού τρόπου ζωής.

Πολλοί είναι εκείνοι που νιώθουν ότι πρέπει να «προετοιμαστούν» για τα Χριστούγεννα κάνοντας δίαιτα πριν από τις 25 Δεκεμβρίου ή μπορεί να περιορίσουν το φαγητό τους τα Χριστούγεννα, να αντισταθούν στον πειρασμό να δοκιμάσουν λιχουδιές ή να μην φάνε στις οικογενειακές γιορτές, με τον φόβο ότι θα πάρουν κιλά.

Ή, θα αποφασίσουν να ακολουθήσουν μια δίαιτα την Πρωτοχρονιά για να χάσουν τα κιλά που πήραν τα Χριστούγεννα.

Καταλαβαίνω ότι αυτή την εποχή του χρόνου, συμβαίνουν περισσότερες κοινωνικές εκδηλώσεις και εορτασμοί. Υπάρχουν περισσότεροι πειρασμοί και λιγότερος χώρος για να κρυφτείτε αν προσπαθείτε να κάνετε δίαιτα.

