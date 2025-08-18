Συμπλοκή με γροθιές στη μέση του δρόμου στην Ικαρία: Κυνηγητό ανάμεσα στα οχήματα

Δύο ομάδες ατόμων συνεπλάκησαν με γροθιές στη μέση του δρόμου στην Ικαρία, διακόπτωντας την κυκλοφορία.

Αναστάτωση προκλήθηκε στον Αρμενιστή, στην Ικαρία, καθώς άτομα συνεπλάκησαν με γροθιές και σπρωξίματα στη μέση του δρόμου.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Tik Tok διακρίνονται δύο ομάδες ατόμων να ανταλλάσσουν χτυπήματα και γροθιές ανάμεσα στα οχήματα που είχαν σταματήσει, με τουςς οδηγούς και τους επιβαίνοντες να παρακολουθούν σαστισμένοι το συμβάν.

