Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Τη σκότωσε επειδή τον διέβαλλε σε γνωστούς - Τι ισχυρίστηκε ο 28χρονος
Τι φέρεται να ισχυρίστηκε ο 28χρονος για τη γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι. Τού είχε γίνει επίπληξη από την αστυνομία.
Την σκότωσε επειδή τον διέβαλλε σε κοινούς γνωστούς, ισχυρίζεται ο 28χρονος, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα με πολλές μαχαιριές 47χρονη, σήμερα το πρωί στην οδό Στρατηγού Δήμου Ρουμπέση, στο Χαλάνδρι.
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γυναίκα είχε κάνει παράπονα στην Αστυνομία για τον δράστη από τον περασμένο Μάρτιο στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου.
