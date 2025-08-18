Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Τη σκότωσε επειδή τον διέβαλλε σε γνωστούς - Τι ισχυρίστηκε ο 28χρονος

Τι φέρεται να ισχυρίστηκε ο 28χρονος για τη γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι. Τού είχε γίνει επίπληξη από την αστυνομία.

Την σκότωσε επειδή τον διέβαλλε σε κοινούς γνωστούς, ισχυρίζεται ο 28χρονος, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα με πολλές μαχαιριές 47χρονη, σήμερα το πρωί στην οδό Στρατηγού Δήμου Ρουμπέση, στο Χαλάνδρι.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γυναίκα είχε κάνει παράπονα στην Αστυνομία για τον δράστη από τον περασμένο Μάρτιο στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου.

