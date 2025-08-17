Στην τηλεδιάσκεψη με τον Ζελένσκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Μόνο η Ουκρανία αποφασίζει για τα εδάφη της»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη με τον Ζελένσκι. Η θέση της Ελλάδας για τα εδάφη της Ουκρανίας.

Οπρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη ηγετών με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης οι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

